Ilana ti wọn lo lati se isẹ yii

Awọn orilẹede to n kopa ninu idije ife ẹyẹ ilẹ Afirika, AFCON, ni wọn se igbelewọn wọn nibamu pẹlu bi wọn ti pegede si ni ilana odiwọn mejila, ti wọn si ri orilẹede to pegede julọ laarin wọn bii orilẹede to gbegba oroke. Ikọọkan awọn orilẹede yii ni wọn fẹsẹ wọnsẹ pẹlu ara wọn nibamu pẹlu agbekalẹ tabili idije ti awọn osisẹ to n se kokari idije AFCON gbe kalẹ ati ofin to de abala Komẹsẹ o yọ̀. Nibiti orilẹede meji ba ti wa nipo kannaa ninu igbelewọn kan, igbelewọn awọn dun to ti kọja ni wọn yoo lo lati yanju rẹ. Awọn ami ẹyẹ Olympics ati awọn ibudo ajogunba agbaye ti Unesco nikan ni ofin yii ko kan. Fun awọn ami ẹyẹ Olympics, wọn to awọn orilẹede nibamu pẹlu iye wura, fadaka ati baba ti wọn gba - wọ̀n si pin okun to de wọn niya gẹgẹ bo se tọ. Nibiti orilẹede kan ko ba ti gba ami ẹyẹ kankan, wọn yoo se igbelewọn rẹ nibamu pẹlu iye awọn elere idaraya to ko wa sibi idije ere idaraya Olympics lọdun to kọja. Ni ti awọn ibudo ajogunba Unesco ẹwẹ, wọn maa n ge okun to de wọn nipa sise agbeyẹwo iye ibudo ajogunba to wa ninu akọsilẹ ajọ Unesco, eyi to n yẹ wo lọwọ-lọwọ.