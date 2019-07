Àwọn olówó Naijiria 5 tí owó wọn ju owó ìsúná Naijiria lọ!

Image copyright Google Àkọlé àwòrán Ìwádìì Oxfam fihàn pé owó àwọn olówó yìí tó 29.9 billion US dola, eléyìí tó ká owó ìṣúná Naijiria fún ọdún 2017.

Olowo maarun un lorilẹede Naijiria ni owo toto san owo isuna lorilẹede Naijiria.

Iwadii ti ile-isẹ ajafẹtọ ọmọniyan, Oxfam gbe jade lo fihan wi pe owo awọn olowo yii le ni biliọnu mọkanlelọgbọn owo ilẹ okeere dọla.

Eleyii jẹ iye oju owo fun owo isuna Naijiria ni ọdun 2017, triliọnu meje naira o le ni o ma a jẹ iye owo Naijiria.

Orukọ awọn marun un ti iwe iroyin Forbes gbe jade pe wọn ni owo julọ ni orilẹede Naijiria ni:

Aliko Dangote

Mike Adenuga

Abdul Samad Rabiu

Folorunsho Plug

Femi Otedola

Amọ iwadii naa ni ida ọgọta awọn ọmọ Naijiria ni ko ni to miliọnu dọla kan lati na loojọ, eleyii to fi han gbangban iru iya ati isẹ to n jẹ ọpọlọpọ awọn ara orilẹede Naijiria

Bakan naa ni iwadii Oxfam gbe jade ni ọpọlọpọ awọn eniyan ni orilẹede Naijiria ni isẹ ati iya n ba finra.

Oxfam fi kun wi pe pẹlu u bi Naijiria se jẹ orilẹede to n pese epo rọọbi jul ni ilẹ Afirika, ko ye ki wọn jiya amọ iwa ibajẹ ati jẹgudujẹra lo n fa ifaseyin fun awọn araalu.