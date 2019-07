Image copyright lasema Àkọlé àwòrán Iṣẹ n tẹsiwaju lọjọ Iṣẹgun

Ile alaja mẹta lo deede dà wó ni ilu Jos ni ipinlẹ Plateau ni ariwa Naijiria.

Iroyin ni o kere tan awọn marun un ni wọn ti dologbe nibi iṣẹlẹ ọhun nigba ti ọpọlọpọ si farapa.

Akoroyin BBC ni ọpọlọpọ wakati ni awọn oṣiṣẹ ajọ to n mojuto iṣẹlẹ pajawiri àti awọn ara ilu fi ṣiṣẹ lati doola ẹmi awọn to ri sinu ile to da wo naa.

Wọn ti gbe awọn ti wọn ti ri lọ sile iwosan bi wọn ṣe yọ wọn.

Ẹbi ta ni ti ile bá dà wó?

Media caption Onimọ nipa ile kikọ sọwipe ijọba nilo awọn onimọ nipa owo ori ile

Akoroyin BBC ni ajọ alagbelebu pupa to n ṣiṣẹ nibẹ ti fidiẹ mulẹ pe Baba onile naa ati awọn ọmọ rẹ meji wa lara awọn ti wọn ti ri oku wọn yọ nibẹ.

Media caption Ẹni to ni ile iwe sare lati doola awọn akẹkọ ni ile wolu

Ko si ẹni to mọ iye awọn eniyan to ṣi ku sinu àwótì ile alaja mẹta naa ni eyi ti iṣẹ tun ti bẹrẹ ni aarọ kutu oni.

Ile alaja mẹta yii ni awọn iyara aladagbe to pọ ati ọpọlọpọ ile itaja ti wọn kọ papaọ ni aarin gbungbun Jos.