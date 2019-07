Image copyright other

Ẹgbẹ Oodua Peoples Congress (OPC), New Era, ti fun ileeṣẹ ọlọpaa ati awọn ileeṣẹ eto aabo mi i l'orilẹede Naijiria ni gbedeke ọjọ mọkanlelogun lati tu aṣiri awọn to pa Abilekọ Funke Olakunrin, ọmọ olori ẹgbẹ Afẹnifẹre, Alagba Reuben Fasoranti.

Ẹgbẹ naa ninu atẹjade kan to fi sita l'Ọjọru nilu Ibadan lati ọwọ Alukoro Apapọ rẹ, Comrade Adeshina Akinpẹlu, sọ pe awọn ọmọ ẹgbẹ awọn yoo bẹrẹ si ni le awọn Fulani darandaran to n hu iwa ọdaran ni gbogbo awọn ipinlẹ to jẹ ti ẹya Yoruba jade, to fi mọ awọn agbodegba wọn laarin awọn ọmọ Yoruba ati ẹya miran.

Ọjọ Ẹti to kọja ni awọn kan pa Abilekọ Ọlakunrin loju ọna Ore si Sagamu.

''Asiko ti to fun wa lati gbe igbesẹ, a ko kan nii kawọ gbera maa wo ki wọn maa fi ẹjẹ awọn eniyan wa daabo bo iṣọkan Naijiria.

"Kikuna lati mu awọn apaniyan naa sita, ko ni ṣi nkan mii fun wa lati ṣe ju pe ka daabo bo awọn eniyan wa lọ, ka si le gbogbo awọn ọdaran Fulani darandaran kuro laarin wa."

Lori bi ẹgbẹ awọn darandaran ni Naijiria, Miyetti Allah, ṣe ni ki wọn fi ofin gbe aarẹ Naijiria nigba kan, Olusegun Obasanjo nitori lẹta to kọ si arẹ Muhammad Buhari lori ọrọ eto aabo ni Naijiria laipẹ yii, ẹgbẹ OPC sọ pe ki ẹgbẹ Miyetti Allah ''ṣọra lati maa wa ẹni ti wọn fẹ fi j'ofin fun awọn iwa ti ko tọ ti wọn n hu.''