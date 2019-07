Image copyright Getty Images

Ọpọ ọmọ ilẹ Yoruba lo maa n tiraka lati ri ti aje se, ti ara wọn kii si balẹ ti buruji ko ba si lọwọ wọn.

Wọn maa n ti ilu kan lọ si ekeji lati wa ti aje se, ti ọpọ ajeji si maa n di ọmọ onilu lẹyin o rẹyin nigba ti ọba oke ba bukun wọn .

Sugbọn nigba miran, ọpọ ọmọ Yoruba to ba wa isẹ aje lọ silu miran kii gbagbe ile nitori igbagbọ wọn ni pe ọmọ to ba sọ ile nu, o so apo iya kọ, ti wọn si maa n ranti pe ko si ibi to dabi ile.

Bẹẹ lọrọ ri pẹlu ọkunrin kan ti wọn n pe ni Adegbọrọ to n gbe ni ilu Ibadan.

Lasiko ti nnkan le koko fun Adegbọrọ, ti ko ri ba tise, ti ko ri ọna gbegba, ti isẹ n sẹ gidi, lo ba ronu jinlẹ lori sna abayọ si ipọnju to baa yii.

Adegbọrọ di igba ati agbọn rẹ, to si gba ilu Eko lọ lati wa isẹ Aje ṣe, ko lee riba ti se, ko si ri ọna gbegba.

Nigba to de ilu Eko, ọja Oyinbo lo balẹ si, to si n sisẹ alabaru nibẹ, bo se n fi ori rẹ gbe apo ata, lo n gbe apo ẹwa, irẹsi, apo elubọ, Sẹmo, agbado ati bẹẹbẹẹ lọ.

Nigba to ya, pẹlu aforiti ati isẹ asekara, to si mọ baa se n pọn omi silẹ de oungbẹ, Adegbọrọ fi owo pamọ, to si ra ọmọlanke lati maa fi se aaru dipo ori to fi n ru ẹru.

Bakan naa ni eyi yoo mu ki owo to n pa wọle ru gọgọ si. Laipẹ laijinna, Ọba oke bukun Adegbọrọ, to si ra ọmọlanke bii meje kun eyi to ni. Awọn ọmọlanke naa si lo fi n haya fun awọn alabaru keji lati maa sisẹ.

Ọjọ n gun ori ọjọ, osu n gori osu, Adegbọrọ lo ọdun mẹjọ ni sja Oyingbo, to si di gbajumọ nidi isẹ wiwa ọmọlanke. Asiko yii si lo ra ọkọ akẹru to si lọ kọ ọkọ wiwa.

Adegbọrọ n mojuto isẹ ara rẹ funra ara rẹ, ti ko si fi ọwọ mẹwẹẹwa jẹun, nigba ti yoo si fi lo ọdun mẹrin nidi fifi ọkọ ko ẹru, Adegbọrọ tun ra ọkọ akẹru mẹfa sii, eyi to tun gba awọn awakọ si lati maa fi bawọn eeyan ko ẹru.

Nigba to ya, Adegbọrọ ranti pe ile ni abọsinmi oko, to si gba ilu Ibadan, tii se ilu abinibi rẹ lọ lati kọ ile. Ile awodamiẹnu, ile awosifila si ni Adegbọrọ kọ si adugbo ọja Ọba.

Asiko yii ni irawọ Adegbọrọ bẹrẹ si ni tan, ti ogo rẹ n bu yọ nilu Ibadan, ti ọpọ eeyan si n tọ wa pe ko sọ asiri owo rẹ fun awọn nitori awọn naa fẹ dabi rẹ, se aye ki bani ri wahala ẹni, sokoto to balẹ nikan ni ọmọ araye n ri.

Adegbọrọ wa da wọn lohun pe ti wọn ba fẹ lowo, ki awọn naa kalọ si ọja Oyingbo lati fi ori ru aaru, amọ ọpọ wọn lo fi ọwọ osi ta ika oṣi danu pe, laalae, awọn ko lee sisẹ aaru gbigba.

Idi si ree ti Adegbọrọ naa fi maa n da wọn lohun pe "Ẹni ti ko ba ṣe bii alaaru l'Oyingbo, ko lee ṣe bii Adegbọrọ l'ọja Ọba, eyi to tumọ si pe, ikoko ti yoo jẹ ata, idi rẹ yoo kọkọ gbona, ti a ko ba si jiya to kun agbọn, eeyan ko ni jẹ aye to kun aha.

