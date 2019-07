Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Miliọnu kan abọ awọn akẹkọọ to pegede ninu idanwo naa

Ajọ onidanwo mẹwaa, WAEC ti gbe esi idanwo aṣekagba ileewe girama ti oṣu kẹfa, ọdun yii, West African Senior School Certificate Examination (WASSCE) jade.

Ajọ naa sọ eyi di mimọ nilu Eko.

Ajọ naa ti wa rọ awọn akẹkọọ to joko ṣe idanwo naa lati bẹrẹ si nii lọ wo ori ayelujara fun esi wọn.

Nnkan bii miliọnu kan abọ o le diẹ lawọn akẹkọọ to joko ṣe idanwo naa lọdun yii eyi to pọ ju ti esi lọ.

Gẹgẹ bi ajọ WAEC ṣe sọ ọ, ida mejilelọgọrin ni awọn akẹkọọ to gba ami o kare, iyẹn credit ni awọn iṣẹ ọpọlọ marun un tabi ju bẹẹ lọ.

Eyi fẹrẹ to ilọpo meji awọn to ni iye ami yii ninu idanwo ọdun 2018, eleyi to jẹ ida aadọta o din diẹ, 49.98%.