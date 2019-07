Image copyright Christian Concern Àkọlé àwòrán Paitọ Oluwole Ilesanmi yoo fi iwe ẹhonu sọwọ si ileeṣẹ ijọba eleyi ti awọn eeyan fọwọsi lati le daabo bo awọn to n ṣe iwaasu nita gbangba

Oniwaasu Kristẹni kan ti awọn ọlọpaa ilẹ Gẹẹsi ko panpẹ si lọwọ ti wọn si fipa gba bibeli lọwọ rẹ ti di ẹni ti awọn ọlọpaa yoo san owo gba ma binu ẹgbaa le ẹdẹgbẹta poun fun un.

Fanran fidio ibi ti oniwaasu Oluwole Ilesanmi ti n bẹ awọn ọlọpaa ki wọn ma ṣe gba bibeli rẹ lawọn eeyan ti wo le ni igba milọnu mẹta ti wo loju opo ayelujara.

Iwaju ibudoko ọkọ oju irin South gate ni wọn ti da duro lẹyin ti ipe kan wole losu keji ọdun yi pe o n sọ ọrọ to korira ẹsin Islam.

Ile iṣẹ ọlọpaa ilẹ Gẹẹsi ni ẹtọ awọn ni lati ṣe iwadi ọrọ tawọn fura si pe o ni ṣe pẹlu idunkoko mọ awọn eeyan ẹya kan tabi ẹlẹsin miran.

Ninu fanran fidio naa ọgbẹni Ilesanmi to jẹ ọmọ ọdun mẹrinlelọgọta n sọ fun awọn ọlọpaa na pe ''Jesu nikan ni ọna iye''

Ọlọpaa to mu ninu fidio naa si n sọ pe ''Mi o ba ọ jiyan amọ ko si ẹni to fẹ gbọ ohun to n sọ. Wọn fẹ ki o kuro nibi ni' "

Nigba ti ọgbẹni Ilesanmi fẹ mu bibeli rẹ, ọlọpaa naa sọ fun pe ''o ba ti ro daada ki o to bẹrẹ si ni sọ ọrọ abuku nipa ẹlẹsin miran''

Ọgbẹni Ilesanmi ni lootọ lohun sapejuwe ẹsin Islam gẹgẹ bi ohun ti ko bojumu amọ ero ọkan tohun ni gẹgẹ bi Kristẹni kii ṣe pe ohun bẹnu atẹ lu awọn musulumi.

Lọjọ iṣẹgun, ọgbẹni Ilesanmi yoo fi iwe ẹhonu sọwọ si ileeṣẹ ijọba eleyi ti awọn eeyan fọwọsi lati le daabo bo awọn to n ṣe iwaasu nita gbangba.

Bi ọlọpaa ṣe mu mi da ibẹrubojo simi lọkan

Ileeṣẹ ọlọpaa ti gba pe awọn yoo san owo gba ma binu ẹgbaa le ẹdẹgbẹta poun fun un tori bi wọn ti ṣe fipa gba bibeli rẹ ti wọn si doju ti .

Ọgbẹni Ilesanmi ni ''Inu mi dun pe ọlọpaa mọ pe awọ́n ko lẹtọ lati mumi tori pe mo n fi bibeli ṣe iwaasu.''

O tẹsiwaju pe ''Iṣẹlẹ naa jami laya nigba ti wọn mu mi, ṣugbọn ko ko irẹwẹsi ọkan bami lati pada lọ Southgate lọ ma ṣe iwaasu nitagbangba.''