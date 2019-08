Ẹ kọ́ nípa ohun tí Yorùbá ń pè ní Àrígiṣẹ́gi

Awọn akanlo ede tabi ọrọ Yoruba kan wa ti itumọ wọn fara sin to si jẹ wi pe gẹgẹ bi awọn agba ṣe sọ ọ, ọlọgbọn lo n tu u, ọmanran lo n mọ ọ.

Gẹgẹ bi mimọ ede Yoruba ṣe ti wa n lọ sokun igbagbe paapaa laarin awọn ọdọ ode oni, awọn ọrọ to jẹ wi pe itumọ wọn ko to nkankan ti wa di ohun to n kọ awọn ọmọ Yoruba leyin.

Ǹ jẹ́ o leè fi àmì sórí ‘Àgbàlagbà-akàn’ ?

Ó yá gbọ́ ìtumọ̀ tí àwọn èèyàn fún 'Àródan' nínú fọ́rán yìí

Ṣé ọ̀rọ̀ yìí ò wa tóbi jù láti túmọ̀ sí Yorùbá?

Ẹni bá láyà: Ṣé ìwọ mọ àmì Yorùbá dáadàa?

Mélòó lo lè parí nínú òwe Yorùbá yìí?

Eyi lo mu igbiyanju BBC Yoruba waye lati maa ṣe ohun to lee mu gbigbe ede ati aṣa Yoruba larugẹ waye.

"À-rí-gi-ṣẹ́-gi" lọ̀rọ̀ ti a mu lonii, awọn itumọ to wọle kuku wa ṣugbọn ọpọ ọdọ Yoruba ṣi nilo akọmọlede.

