Ijọba ipinlẹ Ọyọ ti paṣẹ wi pe ki awọn agbofinro sọ agadagodo si ẹnu ọna abawọle ọjọ Ṣaṣa to n bẹ ni agbegbe Moniya niluu Ibadan nitori rogbodiyan to bẹ silẹ laarin awọn ẹya Hausa to n taja nibẹ lọjọ Ẹti.Ko fi bẹẹ si ẹnikan to mọ eredi ti ija fi bẹ silẹ ni ọja naa, titi di asiko ti a ṣe akojọpọ iroyin yii.Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Alakoso ọja naa, Haruna Mai Yasin to fi idi iṣẹlẹ naa mulẹ fun ikọ iroyin BBC Yoruba ṣalaye pe, ṣadede ni wọn rii wi pe awọn Hausa kan to jẹ ontaja ninu ọja naa n ba ara wọn ja debi pe, awọn kan fi ara pa ninu iṣẹlẹ naa.

A tọpinpin awọn ti wọn fi ara pa lọ si ile Iwosan Al-Salam to n bẹ ni agbegbe Mọniya, lati ti fi ọrọ wa wọn lẹnu wo lori iṣẹlẹ naa, ṣugbọn awọn ọlọpaa to duro wamuwamu si ẹnu ọna ile iwosan naa ko jẹ ki ẹnikẹni wọle sibẹ.

Ninu atẹjiṣẹ ti alukoro ileesẹ ọlọpaa nipinlẹ Ọyọ, Olugbenga Fadeyi fi ṣọwọ si ikọ iroyin BBC Yoruba, o fi idi iṣẹlẹ naa mulẹ, bakan naa lo ṣe alaye wi pe eeyan mẹsan lo fi ara pa ninu iṣẹlẹ naa.

Lọwọlọwọ bayii, alafia ti jọba lọja naa ati agbegbe rẹ.