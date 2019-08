Image copyright @YeleSowore

Ẹgbẹ kan to n se atilẹyin fun aarẹ Muhammadu Buhari nidi eto iroyin, BMO, ti kesi Ọjọgbọn Wọle Soyinka, Fẹmi Falana atawọn ọmọ orilẹede yii miran, to koro oju si bawọn ọtẹlẹmuyẹ se gbe asaaju ẹgbẹ Revolution Now, Omoyele Sowore si ahamọ, pe ki wọn pa ẹnu wọn mọ.

Atẹjade kan ti alaga ẹgbẹ BMO naa, Niyi Akinsiju ati akọwe rẹ, Cassidy Madueke fisita wa bu ẹnu atẹ lu Soyinka, Falana atawọn ẹlẹgbẹjẹgbẹ ajafẹtọ ẹni miran, fun bi wọn se n se koriya fun awọn eeyan ti wọn fẹ da rogbodiyan silẹ lorilẹede Naijiria.

Ẹgbẹ naa wa rọ awọn eeyan to lami laaka lorilẹede Naijiria lati maa sọrase, ki wọn si maa huwa ọlọgbọn lasiko ti wọn ba n dasi ọrọ ilu lọna ati mase bu epo eebo si rogbodiyan to wa nilẹ.

"Awa mọ pe igbesẹ to tọ ni ijọba Naijiria gbe pẹlu bi wọn se da oniwahala lẹkun lati mase fi tipa gba ijọba to ni atilẹyin ofin. Gẹgẹ bii orilẹede to sẹsẹ seto ididbo tan lawọn ipinlẹ ati nijọba apapọ, ko si idi kankan fun awọn eeyan kan tabi ẹgbẹ kankan lati wa ọna ti wọn yoo fi se ayipada ijọba to wa lode."

Ẹgbẹ BMO tun ni oun fẹ ran Ọjọgbọn Soyinka atawọn eeyan rẹ yoku leti pe awọn agbofinro kii sadede gbe ẹnikẹni lọna aitọ, ayafi ti ẹri to daju ba wa nilẹ pe irufẹ awọn eeyan bẹẹlatipasẹ iwa, ise ati ọrọ ẹnu wọn, jẹ ewu nla fun eto aabo, irẹpọ ati isọkan orilẹede yii.