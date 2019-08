Image copyright @BIODUNFATOYINBO/@BUSOLADAKOLO Àkọlé àwòrán Pasitọ Biodun Fatoyinbo àti Busola Dakolo

Busola Dakolo, to fi ẹsun ifipabanilopọ kan Pasitọ Biodun Fatoyinbo, tii se olori ijọ COZA, ti ṣalaye bi awọn agbofinro ṣe mu ni tipa-tikuuku pe ko tọwọ bọ iwe.

Ninu eto ifọrọwanilẹnuwo kan, Dakolo ṣalaye pe ọlọpaa kan gbe ibọn dani, ti ikeji si ni ki oun tọwọ bọ iwe ti wọn lo wa lati ọdọ ọga agba ọlọpaa.

Gẹgẹ bo ṣe sọ, wọn kọ awọn ẹsun kan sinu iwe naa eleyi to sọ pe, Busola gbimọ lọna aitọ lati parọ, to si dunkoko mọ Pasito Fatoyinbo.

''Ọkan ninu wọn mu ibọn dani ti mo si ri wi pe ẹni keji mu iwe kan lọwọ. Wọn sọ fun mi pe lati ọdọ ọga agba ọlọpaa ni Abuja lawọn ti wa, ti wọn si ni mo ni lati buwọ lu iwe tawọn mu wa.''

Nile Busola Dakolo ati ọkọ rẹ Timi nilu Eko ni iṣẹlẹ yi ti waye, to si ni ọkọ bọọsi ti ko ni nọmba lara ni awọn ọkunrin yii gbe wa, ti wọn gbe kalẹ niwaju ile oun.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Oun ati ọkọ rẹ Timi Dakolo, ni wọn fi awọn ẹsun naa kan ninu iwe ti wọn ni ko fipa tọwọ bọ.

Gẹgẹ bi iwe Iroyin The Guardian ti ṣe ṣalaye, ọrọ ti Busola sọ yii ṣafihan 'ohun ti oju awọn to ba sọ nkan nipa awọn to lorukọ lawujọ ma n ri'.

Awọn ọlọpaa Naijiria n ṣe iwaadi Busola Dakolo ati ọkọ rẹ Timi Dakolo, lori ẹsun ti ko jọ eleyi ti wọn fi kan Biodun Fatoyinbo pe, o fipa ba Busola lo pọ.