Ileeṣẹ ọlọpaa ti fi ọrọ wa gbajugbaja akọrin takasufe, Augustine Kelechi, ti awọn eniyan mọ si Tekno lẹnu wo, lẹyin to rin kiri igboro ilu Eko ninu ọkọ kan pẹlu awọn obinrin to wa ni ihoho.

Fidio kan, to da bi ẹni pe lati inu ọkọ miran ni ẹni to ya a ti ya aworan naa, ṣafihan ọkunrin kan to joko sinu ọkọ akẹru naa, ti wọn fi gilaasi sẹ ara rẹ, to si n nawo fun awọn obinrin to n jo pẹlu awọtẹlẹ wọn nikan.

Tekno ti sọ pe fidio naa kii ṣe ipolowo fun ile faaji onihoho kankan.

O sọ pe, oun wa ninu apoti oni gilaasi ọhun ti wọn gbe sinu ọkọ akẹru, ti oun si n lọ lati ibikan si ibomiran lati ya fidio awo orin tuntun.

Image copyright Tekno/instagram Àkọlé àwòrán Laipẹ yii ni Tekno kọrin ninu awo orin gbajugbaja akọrin agbaye, Beyonce.

Alukoro ileeṣẹ ọlọpaa ipinlẹ Eko, Bala Elkana sọ fun BBC pe, awọn ọlọpaa bẹrẹ iwadii lẹyin ti fidio naa fa awuyewuye lori ayelujara.

Iroyin ti kọkọ jade pe, awọn ọlọpaa ti fi panpẹ gbe Tekno, ṣugbọn Ọgbẹni Elkana sọ pe, awọn kan pe e fun ifọrọwanilẹnuwo ni, ati pe fun ra a rẹ lo wa si agọ ọlọpaa lọjọ Iṣẹgun lati sọ tẹnu rẹ lori ọrọ naa.

Wayi o, Tekno tọrọ aforiji lori ayelujara Instagram, fun ẹnikẹni ti fidio naa ba bi ninu.

O ni "A n ya fidio awo orin lọwọ ni diẹ lara awọn ọkọ ayọkẹlẹ ti a n lo bajẹ, a si nilo ọkọ lati ko awọn eniyan lọ si ibomiran ti a ti fẹ lọ ṣiṣẹ, lo jẹ ka lo ọkọ to ni apoti oni gilaasi naa."

Ṣugbọn ko ṣalaye idi to fi n ju owo lu awọn obirnin naa lasiko ti wọn n rinrinajo.

Awọn ọlọpaa sọ pe, awọn ti yọnda Tekno, ṣugbọn iwadii ṣi n tẹsiwaju.