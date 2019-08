Image copyright sunday_igboho

Ọkan lara awọn agbaagba ilẹ Yoruba Ifayemi Ẹlẹbubọn sọ pe, imọran gidi ni Sunday Adeyemo ti ọpọ mọ si Sunday Igboho gbekalẹ lasiko to ba BBC Yoruba sọrọ, lori ọna lati gbogun ti awọn Fulani to n da eto aabo wa ru lawọn ipinlẹ Yoruba.

Sunday Igboho ṣalaye pe, oun atawọn eeyan kan ti setan lati lọ koju awọn Fulani, ṣugbọn awọn ọba alaye atawọn agbaagba ilẹ Yoruba gbọdọ fọwọ si pe, awọn lo ran awọn niṣẹ, ki omi maa ba tẹyin wọgbin lẹnu.

Nigba to n sọ ero rẹ lori imọran naa, Ẹlẹbubọn ni ọrọ ti Sunday Igboho sọ ṣe pataki nitori ''igi kan ko le dagbo ṣe igbo, aja to ba si lẹni lẹyin ni p'ọbọ, ẹnikan ko le maa ṣe ohun kan, ko maa lawọn eeyan to n ti lẹyin.''

Ẹlẹbubọn ṣalaye pe, ọrọ ti Sunday Igboho sọ yii pe fun apero awọn agbaagba Yoruba nitori ''ti eeyan yoo ba jagun, ọrọ lo n bẹ nidi rẹ, t'eeyan o ba si ni jagun, ọrọ naa ni n bẹ nidi rẹ.''

O fikun ọrọ rẹ pe, lataye baye ni ajinigbe, ole, agbesunmọmi ati awọn ọdaran mii ti wa, ṣugbọn ilu kọọkan nilẹ kuotu ojiire lo ni nnkan iṣọra ti ogun ko fi ni ja ilu.

Ẹlẹbubọn wa ke pe awọn agbaagba ilẹ Yoruba lati ṣatunṣe ''awọn eto ogun ko jalu to wa nilẹ Yoruba kọọkan'', o ni ''ọrọ eto aabo to mẹhẹ ti gba iṣọra ati ifura bayii.''

Ọrọ lori awọn ajinigbe nilẹ Yoruba

Agba awo naa ṣalaye pe, ijọba le maa faramọ kawọn ipinlẹ lo ọna ibilẹ lati jagun awọn ajinigbe nitori ko si ninu iwe ofin orilẹede Naijiria, ṣugbọn alatiṣe ni yoo mọ atunṣe ara rẹ.

Ẹlẹbubọn ni o ṣe pataki ki Yoruba pada si awọn nnkan iṣẹnbaye nitori ẹsin ti gba ọpọlọpọ nnkan danu lọwọ ẹya Yoruba.