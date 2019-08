Image copyright Facebook/Omoyele Sowore Àkọlé àwòrán #RevolutionNow

Oludije fun ipo aarẹ fẹgbẹ oselu The African Action Congress to sun ṣagbatẹru iwọde RevolutionNow, Ọmọyẹle Sowore ti ke pe ileẹjọgiga l'Abuja lati yi aṣẹ to pa pe ki ile iṣẹ ọtẹlẹmuyẹ DSS tii mọ le fun ọjọ marundinlaadọta.

Ṣowore to sọrọ yii nipaṣẹ agbẹjọro rẹ, Femi Falana ni bi ajọ DSS ṣe ti oun mọ le lodi si ẹtọ oun gẹgẹ bi iwe ofin orilẹede Naijiria ṣe laa kalẹ.

Idi mọkandinlogun ni Falana kọ ti ileẹjọ ni lati fi Ṣowore silẹ lahamọ.

Ṣowore ni idajọ ileẹjọ to fun ile iṣẹ DSS laṣẹ lati ti oun mọ le fun ọjọ marundinlaadọta tumọ si pe ki eeyan sọ ohun to lodi sofin di ohun to tọna labẹ ofin.

Ọjọ Abamẹta to lọ ni awọn DSS mu Ṣowore ṣaaju iwode #RevolutionNow protest.

Ẹsun pe o fẹ doju ijọba bo lẹ ati pe of fẹ da alaafia ru kaakiri orilẹede Naijiria ni wọn fi kan an.

Ẹwẹ, ẹgbẹ oselu The African Action Congress ti le Sowore ati awọn mejidinlọgbọn miran fun ẹsun wi pe wọn dojuti ẹgbẹ oselu naa.

Ẹgbẹ Oselu AAC gbe igbesẹ yii ni ipade gbogboogbo ti wọn se ni ilu Owerri, ni ipinlẹ Imo.