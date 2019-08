Image copyright Nigeria Police Force

Ṣe wọn ni ẹgbẹrun saamu ko lee sa mọ Ọlọrun lọwọ. Eyi lo difa fun afunrasi Ogbontagi ajinigbe ni, Alhaji Hamisu bala Wadume.

Ọwọ palaba rẹ segi ni bi ọsẹ meji sẹyin nigba ti awọn ọlọpaa ikọ ọtẹlẹmuyẹ marindọti ti a mọ si IG intelligence Squad mu ni ipinlẹ taraba.

Amọṣa ki a to wi ki a to fọ, nibi ti awọn oṣiṣẹ ikọ naa ti n gbee lọ ni awọn ọmọogun kan ti ṣina ibọn bolẹ ti wọn si paa ọlọpaa mẹta ati araalu meji. Afunrasi Ajinigbe naa nikan ni ko ku ninu ikọlu naa eleyi ti awọn ọmọogun ọhun ni awọn ro pe awọn ajinigbe lawọn ọlapaa to gbe Wadume nigba naa.

Image copyright Nigeria police force

Ọrọ yii di iṣu ata yan an yan an laarin ileeṣẹ ọlọpaa ati ileeṣẹ ọmọogun lorilẹede Naijiria. Koda, ni ilẹ yii ati loke okun ni awọn eeyan ti bu ẹnu atẹ lu iṣẹlẹ naa.

Amọṣa, ni ọjọ aje ni ọwọ awọn ọtẹlẹmuyẹ ọlọpaa tun ra Wadume mu pada ni ilu Kano ti o lọ farasinko si.

Atẹjade kan ti olu ileeṣẹ ọlọpaa fi sita ṣalaye pe ọga agba ọlọpaa lorilẹede Naijria, Mohammed Adamu ti kan sara sawọn ọlọpaa to mu naa fun ẹmi ifọkansin wọn ati ifaraẹnijin ti wọn fi ri afunrasi naa mu.

Ọga agba ọlọpaa Adamu ko ṣai ki ẹbi awọn ọlọpaa ati araalu to doloogbe nitori ati mu afunrasi naa.

Bakan naa lo tun ṣalaye pe afunrasi ọhun yoo ran awọn ọtẹlẹmuyẹ lọwọ lati wa idahun si ọpọlọpọ ibeere ti o n yọju lori iṣẹlẹ naa ati ọgba ajara iṣẹ laabi wọn.

Iṣẹlẹ to fa bi afunrasi ajinigbe naa ti ṣa sa lọ mọ ofin lọwọ ni ọjọ kẹfa oṣu kẹjọ ọdun 2019 fa ọpọ arinyanjiyan laarin ile iṣẹ ọlọọpa ati awọn ọmọogun; eyi to si mu ipaya ba awọn eeyan kaakiri orilẹede yii ki aarẹ Muhammadu Buhari to paṣẹ wi pe ki wọn tọpinpin iṣẹlẹ naa.

Igbimọ to n ṣewadi iṣẹlẹ ọhun ṣi wa lẹnu iṣẹ ni lọwọlọwọ.

A n se akojọpọ ẹkunrẹrẹ iroyin yajoyajo lọwọ, a o maa gbe ẹkunrẹrẹ iroyin naa sori atẹ iroyin wa laipẹ. Ẹ jọwọ, ẹ tun oju opo iroyin yi yẹwo, ki ẹ lee ri ẹkunrẹrẹ iroyin ọtun laipẹ.