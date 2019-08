Image copyright Getty Images

Ọrọ gbogbo to nii se pẹlu sisan owo osu tuntun fawọn osisẹ orilẹede Naijiria ni ko tii ni ojutu bayii nitori ijiroro lori bi owo osu tuntun naa yoo se jẹ sisan lo ti dẹnu kọlẹ bayii.

Idi ni pe igbimọ to n duna dura fẹgbẹ osisẹ, JNPSNC atawọn asoju ijsba apapọ tun ti sun ipade wọn si ọjọ Kẹrin osu Kẹsan ọdun yii fun akstun ijiroro miran.

Wọn ni eyi ni yoo jẹ ki aarẹ orilẹede yii, Muhammadu Buhari bawọn da si ọrọ naa ti ko fẹẹ ni ojutu rara bayii, ti wọn yoo si ni anfaani lati se atunse si owo osu tuntun naa.

Gẹgẹ bi ajọ akoroyinjọ lorilẹede Naijiria se wi, awọn akọwe agba nileesẹ eto isuna ati ọrọ osisẹ lo peju sibi ipade naa, ti igun mejeeji si pinnu lati gba ki aarẹ da si ọrọ naa, ko lee tete ni ojutu.

Nigba to n salaye ohun to n fa aawọ laarin awọn igun ijọba ati ti ẹgbẹ osisẹ, ọkan lara awọn asaaju gb osis to wa nibi ipade idunadura naa, Lawrence Amaechi salaye pe atunto owo osu lo n fa aawọn ọhun.

Amaechi ni ọrọ sisan owo osu naa ti yẹ ko bẹrk tipẹ, to si n rọ ijsba lati tete fẹnu ọrọ jona lori rẹ, ki wọn si san ajẹsilẹ owo osu tuntun naalsna ati dena ifẹhonuhan miran latọdọ awọn osisẹ.