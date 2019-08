Image copyright Getty Images

Ajọ to n pawo wọle labẹle labẹ ijọba apapọ (FIRS) ti kede pe, oun yoo bẹrẹ si ni gba owo ori VAT, lori awọn ọja ti awọn ọmọ Naijiria ba ra lati ori ayelujara.

Igbesẹ sisan owo ori naa ni wọn sọ pe yoo bẹrẹ losu Kinni ọdun 2020, ti yoo si kan awọn ọja ti wọn ba ra lori ayelujara labẹle ati ni oke okun.

Babatunde Fowler, tii se alaga fun ajọ FIRS lo kede ọrọ yii nibi ipade apero kan to waye nilu Abuja.

Àwọn iròyin

Fowler ni ọpọ awọn orilẹede lo ri ilẹ wa Naijiria bii ọja nla ti wọn ti lee se okoowo wọn lori afẹfẹ, idi si ree ti Naijiria naa fi gbọdọ lo anfaani yii lati pawo wọle.

"Owo ori ọja jẹ ọna kan gboogi to n mu owo wa fun awọn orilẹede nilẹ adulawọ, to si maa n ko ida mọkanlelọgbọn ninu ọgọrun owo to n wọle nigba miran, eyi gan pọ ju iye ti ajọ to wa fun idagbasoke ọrọ aje n ri lọ tii se ida ogun ninu ọgọrun."

Amọ sa, Fowler ni asẹ wa lọwọ ijọba apapọ ti igbesẹ gbigba owo lori awọn ọja ti wọn ba ra lori ayelujara naa, yoo ba di ohun.