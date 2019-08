Image copyright @GovAyoFayose

Ṣe ẹ mọ Oṣokomọlẹ ipinlẹ Ekiti? hẹn ooo, gomina ana ni ipinlẹ Ekiti, Ayọdele Fayose naa ni.

Awọn ọmọ Ile igbimọ aṣofin ipinlẹ Ekiti ni fi aṣẹ ranṣẹ si gomina ana ni ipinlẹ naa pe afira, ko yara tete yọju ni o lati wa wi ti ẹnu rẹ lori bi awọn owo kan to jẹ ti ijọba ibilẹ ṣe rin kọlọkọlọ bi ọka to de inu ọka lasiko to wa lori oye.

Igbimọ to n ṣe konkaari aṣuwọn ilu ni ile aṣofin naa lo ranṣẹ pe Fayoṣe o.

Bakan naa ni wọn tun ni ki ẹni to jẹ alaga ẹgbẹ awọn alaga kansu (ALGON) tẹlẹ, Ọgbẹni Dapọ Ọlagunju, kọmiṣọna tẹlẹ fun ọrọ ijọba ibilẹ, Ọgbẹni Kọla Kọlade pẹlu gbogbo awọn alaga kansu mẹrẹẹrindinlogun tẹlẹ ni ipinlẹ naa o yọju ni wara-n-ṣeṣa niwaju ile naa.

Ni oṣu kejila, ọdun 2018 lawọn aṣofin ipinlẹ Ekiti kọkọ gbegile awọn alaga kansu ọhun ki wọn to da mẹjọ ninu wọn pada ni oṣu keje, ọdun 2019.

Alaga igbimọ gbohun-gbaroye araalu ni ile aṣofin naa, Họnọrebu Adegoke Ọlajide ṣalaye pe lasiko ti awọn alaga kansu naa fi ara han niwaju ile ni wọn jẹwọ pe loṣooṣu lawọn maa n da owo ijọba ibilẹ wọn gba ọna miran, eyi ti wọn ni o wa ni ibamu pẹlu aṣẹ ti wọn ri gba latọdọ gomina ana ni ipinlẹ naa, Ayọ Fayoṣe.

Iye awọn ti yoo farahan niwaju ile naa ko mọ sibẹ o. Bakan naa ni wọn ni olori ile naa tẹlẹ, Pasitọ Kọla Oluwawọle pẹlu gbọdọ yọju o.