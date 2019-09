Image copyright Facebook/Wada/Grace Adejoh/Dino Melaye/Musa Wada Àkọlé àwòrán Ta ni yoo jamọ lọwọ?

Idibo abẹle ẹgbẹ oṣelu People's Democratic Party nipinlẹ Kogi yoo waye loni ti i ṣe ọjọ Aje.

Idibo naa ni yoo ṣe atọna oludije ẹgbẹ ti yoo kopa ninu idibo gomina ti yoo waye lọjọ kọkanlelogun, oṣu Kọkanla, ọdun 2019.

Idije naa yoo pakasọ ti awọn onwoye si ti ni ko ti le si ẹnikan to le fọwọ sọya pe oun ni igba naa yoo ja mọ lọwọ.

Oludije mẹtala ni yoo kopa ninu idbo abẹle naa ti a si ri ninu wọn bii gomina nigba kan ri nipinlẹ Kogi, Ibrahim Wada ati gbajugbaja oloṣelu Sẹnẹtọ Dino Melaye.

Awọn oludije mọkanla miran ni wọn yoo jijọ figagbaga. Grace Adejoh nikan ni oludije obinrin to wa lara wọn.

Ipa ẹlẹyamẹya ninu idibo Kogi

Oṣelu ipinlẹ Kogi lati igba iwasẹ jẹ eleyi ti ẹya ma n ko ipa ribiribi ninu rẹ.

Bakan naa si ni ipinlẹ naa ko ti i yan obinrin sipo Gomina ri lati igba ti wọn ti ṣe idasilẹ rẹ.

Lara awọn ẹya to wa nipinlẹ naa la ti ri ẹya Igala to saaba maa n dipo gomina mu ti awọn ẹya to ku a si maa di ipo igbakeji gomina tabi omiran to ba bọ si wọn lọwọ mu.

Gomina Yahaya Bello ti ẹgbẹ APC ni gomina ẹya Ebira akọkọ ti yoo de ipo naa ti ko si jọ wi pe o fẹ fi ipo naa silẹ bayi.

Image copyright Facebook/Grace Adejoh Àkọlé àwòrán Obinrin kan soso to wa lara awon oludije

Ibrahim Wada to ti jẹ Gomina tẹlẹri jẹ ẹya Igala lati Dekina ti o si fidirẹmi lọwọ Abubakar Audu ẹgbẹ PDP ninu idibo gomina to kọja.

Iku lo yọ ọwọ Audu lawo ti Yahaya Bello fi jẹ gomina gẹgẹ bi ẹni toṣe ipo keji ninu idibo abẹle ẹgbẹ.

Dino Melaye naa wa lara awọn ti o n lewaju lati ri asia ẹgbẹ PDP gba fun ipo gomina ti awọn kan si ni o ṣeeṣe ki o ri i gba.

Dino Melaye ni Sẹnẹtọ to n ṣoju Kabba/Bunu/Ijumu ni iwọ orun ipinlẹ Kogi ni ile aṣofin agba lọwọlọwọ.

BBC Yoruba yoo maa mu gbogbo nkan to n ṣẹlẹ nibẹ wa si etigbọ yin: