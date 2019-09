Image copyright AFP Àkọlé àwòrán Aarẹ Mugabe nibi to ti n sọrọ nibi ajọdun mẹjidinlọgbọn ti orileede Zimbabwe gba ominira

Bi ọdẹ ba ku, ọdẹ naa lo n se oro lẹyin ọdẹ.

Ni kete ti iroyin iku aarẹ ana lorilẹede Zimbabwe gba orilẹede agbaye kan, ni ọpọ eeyan ti n se idaro iku rẹ.

Niwọn igba to si jẹ pe onikangun ni ikangun, aarẹ to wa lori oye lọwọ-lọwọ bayii, Emmerson Mnangagwa, lasiko to n kede iku ọga rẹ tẹlẹ naa fi tẹdun tẹdun sọ bi iku Mugabe ti kaa lara to.

Emmerson Mnangagwa, ẹni to daro loju opo Twitter rẹ salaye pe "akọni fun eto ijijagbara ati alawọ dudu to nifẹ ilẹ rẹ tọkan-tọkan ni Robert Mugabe nigba aye rẹ.

O ni Mugabe fi gbogbo aye rẹ ja fun ominira ati eto ironilagbara awọn eeyan rẹ ni, ti orilẹede Zimbabwe ati ilẹ Afirika lapapọ, ko si lee gbagbe ipa manigbagbe to ko ninu itan.

Bẹẹ ba gbagbe, Emmerson Mnangagwa lo fi tipa gba ipo aarẹ lọwọ Robert Mugabe pẹlu atilẹyin awọn ologun losu Kọkanla ọdun 2017.

Robert Mugabe jade laye

Àkọlé àwòrán Ni Zimbabwe, ẹni to lagbara bi ti Mugabe sọwọn

Ni owurọ kutukutu ọjọ Ẹti ni iroyin gbode pe aarẹ tẹlẹ ni orilẹede Zimbabwe, Robert Mugabe ti jade laye.

Ọdun marundinlọgọrun lo loke eepẹ ki ọlọjọ to de

Robert Mugabe lo ti n gba itọju nile iwosan kan lorilẹede Singapore lẹnu ọjọ mẹta yii.

Lati ọdun 1980 lo ti n tukọ orilẹede Zimbabwe titi wọ ọdun 2017 nigba ti igbakeji rẹ yẹ aga mọ nidi pẹlu atilẹyin ileesẹ ologun.