Ijọba ipinlẹ Ọsun ti fariga, to si tako ẹsun ti gomina ipinlẹ Ọyọ, Onimọ ẹrọ Seyi Makinde fi kan ijọba ipinlẹ naa pe o tun ti kuna lati san owo osu awọn osisẹ fasiti imọ ẹrọ Ladoke Akintọla, LAUTECH.

Atẹjade kan ti alakoso feto iroyin fun ijọba ipinlẹ Ọsun, Adelani Baderinwa fisita lo sisọ loju ọrọ yii pẹlu afikun pe Makinde ko ni awọn akọsilẹ to peye lori ọrọ naa.

Bẹẹ ba gbagbe gomina Seyi Makinde lasiko to n bawọn akọroyin sọrọ lasiko ayẹyẹ ọgọrun ọjọ to gori oye, lo fẹsun kan ijọba ipinlẹ Ọsun pe o kuna lati san owo osu awọn osisẹ fasiti Lautech bẹrẹ lati idaji ọdun yii, gẹgẹ bo se wa ninu adehun.

Baderinwa, nigba to n fesi ni "Ijọba ipinlẹ Ọsun ko kuna ri rara ninu awọn ojuse rẹ lati ọdun mọkandinlọgbọn ti wọn ti da silẹ, to si n se ojuse to tọ si gẹgẹ bii ipinlẹ alajọni fasiti Lautech lai naani pe ijọba ipinlẹ Ọyọ n yan awọn jẹ."

Atẹjade naa wa kesi gomina ipinlẹ Ọyọ lati lọ ka awọn akọsilẹ to tọ nipa bi wọn se n san owo osu awọn osisẹ fasiti Lautech, bi o tilẹ jẹ pe o han si awọn pe Makinde ti seleri lasiko ipolongo ibo rẹ pe oun yoo sọ fasiti naa di ti ipinlẹ Ọyọ nikan.

O wa rọ gomina Makinde lati mase gunle iwa ibanilorukọjẹ abi igbiyanju lati ru awọn osisẹ fasiti Lautech laya soke, to fi mọ awọn eeyan ipinlẹ Ọyọ lapapọ.

O ni awọn ọrọ rẹ naa lee jẹ ki wọn maa gboju agan sijọba ipinlẹ Ọsun abi gomina Adegboyega Oyetọla, ẹni to maa n tete kọbi ara sawọn ọrọ to ba jẹ mọ ti osisẹ.