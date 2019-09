Image copyright Getty Images

Gbajugbaja agbabọọlu ọmọ ẹgbẹ Barcelona ati Inter Milan, Samuel Eto o ti ṣalaye pe oun ko gba bọọlu mọ.

Etoo to jẹ ọmọ ọdun mejidinlogoji ṣalaye lori ẹrọ ayelujara rẹ pe asiko ti to fun oun lati feyinti sinmi ninu are boolu.

Eto o ọmọ bibi ile Cameroon ti o si ti wa lẹnu boolu gbigba lati bii ọdun mejilelogun.

Ogunna gbongbo ninu are bọọlu yii ti mu igbega ati idagbasoke ba bọọlu gbigba ni ilẹ Afrika lati ọdun 1997 ti o ti bẹrẹ.

O gba ife ẹye ti ilẹ Afrika ni ọdun 2000,2002 ati Champions liigi fun ọdun 2006,2009 ati 2010.