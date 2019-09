Image copyright @AerixSafety Àkọlé àwòrán Ọpọ ẹmi lo maa n ba awọn irufẹ isẹlẹ yii rin ni Naijiria

Ijamba o nile afi ki ọba oke maa ko wa yọ, Ijamba miran tun ti sẹlẹ ni agbegbe Agric, lopopona Mile 12 si Ikorodu nilu Eko.

O kere tan eeyan meji ti dagbere faye ninu ijamba naa, awọn mẹta wa ni ẹsẹ kan aye, ẹsẹ kan ọrun nigba ti ọpọ eeyan miran farapa.

Ohun to fa sababi isẹlẹ naa ni bi ọkọ akẹru nla kan to gbe ile ẹru onirin, taa mọ si kọntena, to gun to ogoji bata se wo lu ọkọ ayẹkẹlẹ Camry kan, to si pa awọn eeyan to wa ninu rẹ.

Koda, a gbọ pe awọn ọlọkada atawọn eeyan to to n rin lọ lasiko ti ijanba naa waye naa wa lara awọn to fara pa.

Image copyright @OfficialBrodamo Àkọlé àwòrán Irufẹ isẹlẹ yii wọpọ ni Naijiria

Nigba to n fidi isẹlẹ naa mulẹ fun BBC Yoruba, Ọga agba fun ajọ to n mojuto isẹlẹ pajawiri nipinlẹ Eko, LASEMA, Ọmọwe Olufẹmi Oke Ọsanyintolu salaye pe gbogbo awọn osisẹ awọn lo tete lọ sibi ti isẹlẹ naa ti waye.

Ọsanyintolu fikun pe ni kete ti awọn osisẹ Lasema de ibi isẹlẹ naa, ni awọn ti gbe awọn eeyan to farapa nibẹ lọ sile iwosan, ti awọn ko si ti mọ iru awọn eeyan to gbẹmi mi ninu isẹlẹ naa jẹ.