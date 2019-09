Ṣé ìwọ leè wa kẹ̀kẹ́ lórí ìgò? Wo bí àwọn ọmọ yìí ti ń ṣe é.

Nigba ti ọlaju kọkọ de silẹ Yoruba, kẹkẹ ologeere lo gbajumọ ti awọn eeyan si mọ dunju, amọ lode oni yii, ilana kẹkẹ wiwa kan tun ti de, eyi to n mu owo wa fun ni.

Kẹkẹ alajọwa ni wọn n pe, eyi to jẹ itẹwọgba bayii laarin awọn ọdọ, ti wọn fi n da awọn eeyan kanka laujọ lọla, koda, ileẹkọ nipa rẹ gan ti wa.

Nigba to n sọrọ lori agbekalẹ ibudo ikẹkọ kẹkẹ naa fun BBC Yoruba, Lekan Kuyoro tii se oludari ibudo naa ni, bii ere, bii ere lawọn n fi kẹkẹ sere nigba to bẹrẹ, ti awọn ko si mọ rara pe ọjọ iwaju rere yoo wa fun ere naa.

O ni o ti di itẹwọgba bayii nitori ko wọpọ laarin awọn eeyan dudu tẹlẹ, to si wa n beere iranwọ ijọba fun ipese ibudo ti awọn yoo ti maa se idanilẹkọ nitori ibi ti awọn wa bayii ko ni aabo to.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Lasiko abẹwo BBC sibi idanilẹkọ awọn ọdọ to n se kẹkẹ alajọwa naa, a ri ti wọn n fi kẹkẹ rin lori igo ti wọn to silẹ, eyi to wu ni lori.

Ẹyin naa ẹ wo fidio yi, ori yin yoo wu pupọ nipa awọn ọdọ naa.