Image copyright Instagram/Osinbajo Àkọlé àwòrán Nigeria at 59: Osinbajọ ní Ọlọrun ti ṣèlérí Nàìjíríà tuntun, TUC ní Nàìjíríà ti kùnà

Naijiria yoo pe ọmọ ọdun mọkandinlọgọta ni ọla!

Ṣaaju ọjọ Iṣẹgun ti orilẹ-ede Naijiria yoo pe ọdun mọkandinlgọta to di ilẹ olominira, igbakeji Aarẹ, Ọjọgbọn Yemi Oṣinbajo ati Aarẹ ologun tẹlẹ ri, ajagun fẹyinti Yakubu Gowon ti sọ pe ireti si wa pe nnkan yoo ṣẹnu 're fun Naijiria.

Osinbajo ati Gowon sọrọ yii nibi ijọsin to waye lọjọ Aiku fun ayajọ ominira orilẹ-ede Naijiria niluu Abuja.

Igbakeji Aarẹ ṣalaye nibi isin naa pe Ọlọrun ti ṣetan lati mu orilẹ-ede Naijiria de ilẹ ileri.

Ọjọgbọn Oṣinbajọ ṣalaye siwaju sii pe Eleduwa lo n ṣakoso ohun gbogbo, Oun naa si lo n dari ayanmọ orilẹ-ede gbogbo atawọn eeyan to wa nibẹ.

Igbakeji aarẹ ni ''Eleduwa ti ṣetan lati fun wa ni Naijiria tuntun nibi tawọn ọmọ Naijiria yoo ti rọwọ họri, ati nibi ti iṣokan yoo ti wa laarin ẹlẹyamẹya gbogbo.''

Bakan naa nibi ijọsin ọhun, ajagun fẹyinti Gowon rawọ ẹbẹ sawọn ọmọ Naijiria lati yago fun iwa to le da wahala lorilẹede Naijiria.

Gowon ni oun gbagbọ pe Ọlọrun to ti n da Naijiria si lati igba ominira si wa sibẹ lati maa daabo boo, ṣugbọn awọn ọmọ Naijiria gbọdọ kun fun adura.

Ṣugbọn ọrọ ohun dabi ilu gangan an to jẹ pe ohun to kọju sẹnikan, ẹyin lo kọ sẹlominran.

Lẹyin ti ẹgbẹ oṣiṣẹ TUC sọ pe ipo ti Naijiria wa lawujọ awọn orilẹ-ede fihan pe Naijiria ti kuna lati dagbasoke lẹyin to ti gba ominira fọdun mejidinlọgọta.

Aarẹ ẹgbẹ TUC, Quadri Olaleye ṣalaye pe iwa ajẹbanu, awọn ologun to sọ ara wọn di oloṣelu, ija ẹlẹyemẹya ati ẹleṣinmẹsin wa lara awọn ohun to n gbogun ti idasoke Naijiria.

Awọn lọkan-o-jọkan naa lo ti n sọrọ pe ojọ iwaju Naijiria si maa dara lẹyin ọdun mọkandinlọgọta to ti gba ominira.

Ọjọ kinni, oṣu kewaa, ọdun 1960 ni orilẹ-ede gba ominira lọwọ ilẹ Gẹeṣi to koo lẹru.