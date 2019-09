Image copyright @seyiamakinde

Bi ẹ ba n gbọ ariwo Ẹfa, ookan, aarun, 615 ni ipinlẹ Ọyọ, kii ṣe nọmba tẹtẹ tita tabi ti baba ijẹbu o.

Ẹ o pe ki wa ni?

Ẹfa, ookan, aarun, 615 ni nọmba tuntun ti ijọba ipinlẹ Ọyọ nipasẹ ajọṣepọ pẹlu ajọ ibaraẹnisọrọ, NCC gbe kalẹ fun araalu lati maa pe lai ni kete ti wọn ba kọlu ipenija abo ninu irinajo wọn.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption Intersextuality: Dokita ni ká mu èyì tó wù wá nínú jíjẹ́ akọ tàbí abo

Gomina ipinlẹ Ọyọ, Ṣeyi Makinde ṣalaye pe nọmba naa ni nọmba fun idaabobo araalu ti wọn yoo ma lo nibẹ.

Nigba to n sọ bi nọmba naa yoo ṣe maa ṣiṣẹ, Gomina Seyi Makinde ni awọn olugbe ipinlẹ Ọyọ to ba n dojukọ ipenija aabo bi idigunjale, rogbodiyan, ijamba ina jijo, tabi awọn ijamba miran lee pe fun iranwọ ajọ gbogbo to ba yẹ ni kiakia.

Gẹgẹ bi o ṣe ṣalaye, lasiko ti awọn aṣoju ileeṣẹ ibaraẹnisọrọ NCC wa ṣe abẹwo si oun ni ọfiisi gomina to wa ni Agodi nilu Ibadan loṣu Kẹjọ ọdun 2019 ni wọn jiroro lori agbekalẹ nọmba naa.