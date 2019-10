Image copyright Others

Awaye ku ko si, ọrun ma kanju, gbogbo wa la n bọ.

Oloogbe Kunle Ọlasọpe, tii se ọkunrin akọkọ to fi oju han lori mohunmaworan ti waye, to si ti lọ, amọ o yẹ ka ran ara wa leti nipa awọn ohun ribiribi to gbe ile aye se.

Ọjọ Aiku, ọjọ Kẹfa, Osu Kẹwa, ọdun 2019 ni gbajugbaja agbohunsafẹfẹnaa, Kunle Olasope jade laye lẹni ọgọrin ọdun amọ bi onirese rẹ ko ba fin igba mọ, eyi to ti fin silẹ ko yẹ ko parun.

Gẹgẹ bi itan igbe aye rẹ ti sọ fun wa lori ayelujara, baba to bi baba Olasope ni iyawo mẹwa, ti iya tirẹ si jẹ iyawo keji, ti oun naa si jẹ ọmọ kẹfa ninu ọmọ mẹrindinlọgbọn.

Ifẹ rẹ fun iroyin lo jẹ ko lọ si ileesẹ agbohunsafẹfẹ BBC lati lọ gba imọ kun imọ nipa isẹ igbohunsafẹfẹ lọdun 1962.

Nkan to yẹ ko o mọ nipa Baba Kunle Olasope: