Àkọlé àwòrán 2020 Budget:Njẹ ààbo wà fú ààrẹ bi yoo se gbé àbá isúna kalẹ lọnìí

Gbogbo ètò lo ti tò nílé ìgbìmọ̀ asofin àgbà l'Abuja ni ìmúrasilẹ fún kíka abá ìsúna fún ọdún 2020, eyi ti aarẹ Muhammadu Buhari yoo se lonii ọjọ Isẹgun.

Gẹ́gẹ́ bi ìròyiìn ṣe sọ, apá ibikan ni ilé igbimọ asofin lo ti gba àwọ tuntun, tí ètò ààbò ni àyika gbogbo ile ìgbìmọ̀ náà si ti wà ni ṣẹpẹ́ fún ètò naa, ti yóò bẹ̀rẹ̀ ni ààgo meji ọ̀sàn òní.

Koda, a gbọ pe àrà ọ̀tọ̀ ni ètò ayẹwo iforúkọ sílẹ fàwọn akọ̀ròyìn, àwọn ọlọ́pàá àti àwọn oṣìṣẹ́ ti yóò wà níbi àyẹyẹ náà.

Gbogbo ile itaja àti ilé ifowopamọ to wà nínú ọgba náà pẹ̀lú tí gbe kọ́kọ́rọ́ le ìlẹ̀kùn wọ́n.

Bakan naa, gbogbo òṣìṣẹ́ ilé aṣofin ti kò ba ni ǹkan ṣe pẹlú ètò ìsùná ko ni wọlé rárá sínú ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin rárá lásìko ti ààrẹ bá ń ka ètò ìsúná.

Image copyright @MBuhari

Sugbọn ohun to wa n kọ ọpọ eeyan lominu bayii ni pe, àwọn alákoso ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin kò tíì rí ojúùtú sí gbogbo àwọn ẹ̀rọ tó wà lẹ́nu ọ̀nà abawọle ile asofin apapọ to ti dẹnu kọlẹ.

Awọn ẹrọ naa ni wọ́n fi ń ṣe àyẹwọ ẹni ti ó ba gbé ǹkan to le panilára dáni, pàápàá jùlọ, èyí to wà ni ẹnú ọ̀nà àbáwolé ibi tí ètò náà yóò ti wáyé, to ti dẹnu kọlẹ.

Ibeere to si n gba ọkan ọpọ eeyan ni pe se aabo wa fun aarẹ Buhari lonii bi, bo se n gbe aba eto isuna kalẹ.