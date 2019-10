Lara awọn isẹ abalaye nilẹ Yoruba ni ẹmu dida jẹ, eyi ti awsn eeyan n lo fun ayẹyẹ ki ọti oyinbo to de.

Ọna lati mọ bi wọn se n da ẹmu lo gbe BBC Yoruba lọ silu Ilaramọkin, ta si se alabapade Oluwadamilare Alutundun.

Lasiko to n ba BBC Yoruba sọrọ, Oluwadamilare ni baba oun lo fi isẹ naa le oun lọwọ, ti awọn si maa n pa to ẹgbẹrun mẹta si marun naira ti ọja ba ya.

Bakan naa lo salaye igbesẹ ti eeyan gbọdọ gbe, ko to da ẹmu eyi to da lori igboya, to si sekilọ pe ẹnikẹni ti ooyi ba n kọ ko lee da ẹmu.

O ni ẹẹmeji lawọn maa n kọ ọpẹ kan lojumọ amọ isẹ naa ko wu oun lori rara, ti oun si n san ọna lati lọ kọ ẹkọ nile iwe giga fasiti.

Oluwadamilare fikun pe, ni kete ti oun ba pari ẹkọ oun, ni oun yoo ni ki baba oun sinmi isẹ ẹmu dida.