Ọdún ìbejì sọkutu-wọ̀wọ̀ ní Igboọrà, àṣírí bí wọn ṣe ń bí ìbejì tú

Igboọra jẹ ilu kan to kalẹ si agbegbe Ibarapa nipinlẹ Ọyọ, ti igbagbọ si wa pe ko si ile kan ninu ilu naa ti wọn ko ti bi ibeji, ibẹta tabi ibẹrin nibẹ.

Koda, awọn ọmọbibi ilu ati awọn ajeji to ba n gbe ninu ilu, to n jẹ ounjẹ wọn, to si n mu omi wọn, ni okun ibeji abi ibẹta wa ninu rẹ.

Ọdọọdun si ni wọn maa n se ọdun ibeji nilu naa, eyi to tun ko lọdun yii, ti ko si sẹyin ikọ iroyin BBC Yoruba.

Ọkan lara awọn ọba alaye ilu Igboọra, Ọba Adedamọla Badmus, tii se Olu-Aso ti Ibẹrẹkodo sọ fun ikọ BBC Yoruba pe, igbagbọ wa pe ọbẹ ilasa ati amala dudu lo n sokunfa okun ibi pupọ nilu ọhun.

Gẹgẹ bi ọba Badmus ti wi, o ti to aadọta ọdun sẹyin ti ilu Igboọra ti gbajumọ nipa bibi ibeji abi ibẹta, ohun to si tun jẹ pataki ni pe, wọn kii fi ibeji tọrọ owo nilu Igboọra.

Bakan naa ni BBC Yoruba, lasiko ọdun ibeji tọdun yii nilu Igboọra, tun ka bi ayẹyẹ manigbagbe naa se lọ, o ya, ẹ fun oju lounjẹ ninu fidio alarinrin yii.