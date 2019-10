Image copyright @aishambuhari

Ni ọjọ Aje ni iroyin ifọrọwanilẹnuwo kan ti iyawo aarẹ, Aisha Buhari ati Fatimah, ọmọ Daura to jẹ bi ẹgbọn fun Buhari ṣe pẹlu ileeṣẹ iroyin BBC gbode kan lori ayelujara.

Ko si si idi meji bikose bi fidio kan, ninu eyi ti aya aarẹ ti n lọgun tantan se bọ sori ayelujara lọjọ Ẹti.

Lọwọ yii, Aisha to jẹ aya aarẹ Muhammadu Buhari ti n ke gbajare pe, awọn ẹbi Daura ko tan mọ ọkọ oun o, ṣugbọn wọn ti fẹ fa ẹbi oun ni itan ya.

Gẹgẹ bii ọrọ rẹ, Aisha ninu fidio ti a n sọrọ rẹ yii, n lọgun too pe ki wọn si ilẹkun fun oun lati wọle, lẹyin ti Buhari ti paṣẹ pe ki wọn fi ile onigilaasi naa silẹ fun Yusuf ọmọ oun, amọ yẹyẹ ni Fatimah to jẹ ọmọ Daura n fi oun ṣe.

Kii ṣe iroyin mọ pe, ọpọ onwoye lo ti n fi ẹsun kan Mamman Daura, to jẹ baba Fatimah pe oun atawọn eeyan kan lo ti joye alagbara, to ti gba agbara lọwọ aarẹ Buhari, ti wọn si n tukọ Naijiria labẹ aṣọ.

Nibayii, Aisha ti wa se bi ẹni fi idi ahesọ ọrọ yii mulẹ ninu ifọrọwerọ rẹ pẹlu BBC, eyi to ti fi ẹsun kan awọn agbofinro ati ẹsọ rẹ pe wọn n wo gbogbo bi Fatimah ṣe ṣe si oun.

Sugbọn awọn agbofinro naa ko lee ṣe ohunkohun nipa rẹ nitori pe ẹni ti aje ọrọ naa ṣi mọ lori jẹ ọmọ Mamman Daura.

Fatimah funra rẹ fi ọrọ mulẹ ninu ifọrọwanilẹnuwo tirẹ pe, awo ọjọ pipẹ ni baba oun, iyẹn Mamman Daura pẹlu aarẹ Muhammadu Buhari, ti ẹnikẹni ko si lee ri aarin wọn.

Ni bayii, ọpọ awọn ẹlẹgbẹjẹgbẹ ati ọlọgbajọgba ni wọn ti jade lati wi tẹnu wọn lori ọrọ yii.

Bi awọn ẹgbẹ ajafẹtọ bii Coalition in Defence of Nigerian Democracy and Constitution, CDNDC ṣe n lọgun pe, aṣilo ipo lo n da aarẹ Buhari laamu, bi bẹẹ kọ, ko laṣẹ lati gbe ile ijọba kalẹ fun Mamman Daura.

Civil Society Network Against Corruption, CSNAP naa n pariwo pe ohun to han gbangba pẹlu ohun to n ṣẹlẹ bii sinima laarin ẹbi aarẹ Buhari yii n fihan pe, Daura gan an ni alakoso orilẹede Naijiria labẹ aṣọ.