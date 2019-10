Image copyright @Followlastma Àkọlé àwòrán Nilu Eko,ijamba ina afara Otedola mu ọpọ ẹmi ati dukia lọ lọdun 2018

Bi eeyan ba jẹ ori ahun lọjọ to ti pẹ; to ba kọkọ de ibi ijamba ina to waye nilu Onitsha, o di dandan ko kawọ le ori.

Ijamba ina naa waye ni ọja Ochanya la gbọ pe o bẹrẹ lati nnkan bi aago mejila ọsan Ọjọru ti awọn kan si ni o jo titi wọ alẹ.

Ọkọ agbepo kan to lana ni wọn ni o fa ina naa ti o ṣakoba fọja Ochanja titi de agbegbe Upper Iweka.

Lẹyin ti awọn ọlọpaa ṣe ti ni ina naa ti lọlẹ, wọn ko ti i le fidi ọrọ mulẹ boya awọn eeyan ṣi yi wa ninu ina naa tabi bẹẹkọ.

Ninu awọn fọnran fidio to gba oju ayelujara niṣe ni awọn eeyan n sa asala fẹmi wọn ti awọn kan si n gbiyanju lati pa ina naa.

Lara awọn to ṣoju wọn ti BBC ba sọrọ ṣalaye pe ina naa ti ran de ọja Ochanja ati Relief Market ni Onitsha.

Ẹwẹ, Gomina ipinlẹ Anambra, Willie Obiano ti ṣe agbekalẹ́ igbimọ kan ti yoo tọpinpin ọrọ ina yi.

Gomina naa tun kesi awọn ti o farakasa ijamba ina yi lati wa si ipade kan lọjọ Aje to n bọ lati le mọ bi ijọba yoo ti ṣe ṣe iranwọ fun wọn.