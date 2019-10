Image copyright Getty Images

Awọn eleto ilera orilẹede Tanzania ti ko rọba idaabobo ọgbọn miliọnu wọ orilẹede wọn lati mu adinku ba

Ni orilẹede naa, ṣe ni awọn eniyan n kun yunmu yunmu nipa bi rọba idaabobo ṣe n gbowo lori sii plu bi ijọba ṣi ṣe n pese rẹ fun awọn eniyan to.

Akọroyin BBC, Gilian Kikowe ni awọn ile itura kan ni awọn agbegbe ti katakara pọ si ati ibi igbafẹ Dar es Salaam ko fun awọn eeyan ni nkan idaabobo yii lọfẹ mọ.

"Awọn ile itaja kan tilẹ n ta a ni ẹgbẹrun mẹta (3,000) ṣile iye owo ilẹ Tanzania eyi to jẹ bii $1; N351, o lee jẹ 5,000 tabi 10,000 ṣile ni iye owo ilẹ Tanzania iyẹn da lori iru ẹya rọba to ba jẹ.

"Awọn onibara gbudọ ni rọba idaabobo tiwọn bayii tori a o lagbara ati maa pin in lọfẹ mọ", oṣiṣẹ ile itura kan sọ fun BBC Swahili.

Igbakeji minisita fun eto ilera, Dokita Faustine Ndugulile ni awọn rọba idaabobo naa ti wa nikalẹ bayii fun lilo.

"A ti ra rọba idaabobo ọgbọn miliọnu. Ohun to yipada ni ọna ti a n gba pin in; awọn ajọ kan wa to n pin in tẹlẹ ṣugbọn nkan ti yi pada bayii a si ti ni ajọ mii ti yoo maa pin in.

Igbakeji minisita naa sọ pe awọn fẹ ki igbesẹ tuntun yii ko ipa gidi ki ipolongo awọn si kan awọn tọrọ yii kan gan ki rọba idaabobo si wa larọwọto.