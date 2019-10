Image copyright @OfficialSeyiMakinde

Gomina ipinlẹ Ọyọ, Onimọ ẹrọ Seyi Makinde tun ti fọwọ mejeeji sọya fun awọn olugbe ipinlẹ Ọyọ pe, oun ko ni na owo wọn ni inakuna, gbogbo ohun ti ohun ba fi owo wọn se, ni wsn yoo fi oju ri.

Gomina Makinde jẹjẹ yii lọjọ Aje lasiko to n se ayẹwo awọn isẹ agbase mẹta nilu Ibadan, tii se olu ilu ipinlẹ Ọyọ.

Gomina Makinde lo sabẹwo gareji ọkọ to wa ni Sango, ile iwosan Jericho ati ile igbẹbi tuntun to wa ladugbo Jericho bakan naa, to si koro oju si ipo tawọn dukia ijọba ọhun wa, paapa awọn ilẹ ati ọpọ ohun eelo ti wọn ti pa ti.

Gomina ni asa ti ko dara ni ki wọn maa na owo ilu ninakuna lori awọn isẹ agbase kan, ki wọn si pada wa pa isẹ ọhun ti nigba ti isẹ naa ba de idaji, lai naani owo tuulu ti wọn ti na le lori.

Gomina Seyi Makinde n wo alaisan lori ibusun

Makinde ni iru asa yii lo wọpọ lasiko ijọba to kogba wọle nipinlẹ Ọyọ, to si tun seleri fawọn eeyan ipinlẹ naa pe ijọba oun yoo ri daju pe wọn fi oju ara wọn ri ohun ti oun ba fi owo ilu se.

Makinde wa pasẹ fun oludari ileesẹ to n sakoso eto irinna loju popo nipinlẹ Ọyọ, Ọmọwe Akin Fagbemi, lati gbe olu ileesẹ rẹ lọ si gareji ọkọ atijọ to wa ni Sango, pẹlu ileri pe oun yoo pese awọn ohun elo to yẹ sibẹ feto idẹrun isẹ wọn.

Bakan naa ni gomina Makinde tun seleri nile iwosan mejeeji to wa ni Jericho lati pese awọn ohun eelo iwosan igbalode sawọn ibudo mejeeji naa fun agbelarugẹ eto ilera to peye.