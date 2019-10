Image copyright AFP

Ileesẹ iroyin kan lorilẹede Amẹrika ti kede pe awọn ologun lorilẹede naa ti kọlu asaaju ẹgbẹ adunkooko mọni ISIS, Abu Bakr al-Baghdad, bi o tilẹ jẹ pe ileesẹ BBC, ko tii fidi iroyin naa mulẹ.

Ileesẹ ijọba Amẹrika ni o seese ki aarẹ Donald Trump sọrọ pataki nipa isẹlẹ naa nirọlẹ oni, bẹẹ si ni aarẹ Trump gangan ti sọ loju opo Twitter rẹ pe "Isẹlẹ nla kan sẹsẹ waye."

Ọpọ igba si ni iroyin ti n ja tẹlẹ pe wọn ti pa agbesunmọmi ọhun, ti awọn oju ewe iroyin to n tọkasi awọn alasẹ ti ko darukọ ni ikọ ọms ogun Amẹrika dojukọ asaaju ikọ adunkokomọni naa lasiko ikọlu to waye lagbegbe Idlib, lẹkun iwọ oorun ariwa orilẹede Syria.

Oludari ikọ ologun Syrian Democratic Forces (SDF) ti ẹya Kurd n dari, Mazloum Abdi salaye pe "ikọlu manigbagbe to jẹ aseyọri" lo waye lati ipasẹ "isẹ ọpọlọ ajumọse" pẹlu orilẹede Amẹrika.

Ta ni Abu Bakr al-Baghdad?

Abu Bakr al-Baghdad nii se asaaju ẹgbẹ agbesunmọmi IS, ẹni ti wọn se apejuwe gẹgẹ bii ẹni ti wọn n wa julọ lagbaye.

Losu Kẹwa ọdun 2011, orilẹede Amẹrika kede rẹ bii 'Adunkokomọni' to si kede miliọnu mẹwa dọla bii ẹbun owo fun ẹnikẹni to ba pese iroyin lori bi wọn se lee mu tabi paa. Owo yi si ni wọn tun safikun rẹ si miliọnu mẹẹdọgbọn dọla lọdun 2017.

Ọmọ ilu Baghdad naa lo gbajumọ fun sise ọpọ ikọlu to n mu ẹmi eeyan lọ.

Ilu Samarra, lẹkun ariwa Baghdad ni wọn ti bi lọdun 1971, orukọ rẹ gangan si ni Ibrahim Awad al-Badri.

Iroyin kan ni ojisẹ Ọlọrun ni ninu mọsalasi kan lasiko ti orilẹede Amẹrika kọlu Iraq lọdun 2003, sugbọn awọn eeyan miran gbagbọ pe o ti di ajijagbara fun ẹsin Islam lasiko ti Saddam Hussein, asaaju orilẹede Iraq nigbakan ri, wa lori aleefa.

Awọn miran ni o ti di agbesunmọmi lasiko ti wọn mu nigbekun nibudo Camp Bucca, tii se ibudo kan to jẹ tilẹ Amẹrika nibiti wọn n fi awọn asaaju ikọ agbesunmọmi Al-Qaeda pamọ si.

Abu Bakr al-Baghdad lo wa di asaaju ikọ Al-Qaeda lorilẹede Iraq lọdun 2010, to si jẹ ọkan lara awọn ikọ agbesunmọmi to darapọ lati se agbekalẹ ikọ adunkooko mọni IS, to si di ilumọọka lasiko ti wọn fẹ darapọ mọ ẹgbẹ ọlọtẹ al-Nusra ti orilẹede Syria.