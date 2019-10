Image copyright @NLCHQ_ABUJA Àkọlé àwòrán Ko si ipinlẹ kankan ti yoo sọ pe kii se ori sisan ẹgbẹrun lọna ọgbọn naira bii owo osu to kere julọ, ni koko idunadura pẹlu ẹgbẹ osisẹ

O seese ki alekun owo osu fawọn osisẹ ni Naijiria fori sanpọn ni ọpọ ipinlẹ to wa lorilẹede yii nitori awọn gomina ti kede pe awọn ko lee sanwo ju agbara awọn lọ, bi ọwọ awọn ba se mọ ni eku awọn yoo se fi họri.

Alaga ẹgbẹ awọn gomina ni Naijiria, tii tun se gomina ipinlẹ Ekiti, Kayọde Fayẹmi lo sisọ loju ọrọ naa lẹyin ipade awọn gomina to waye lọjọ Aje nilu Abuja.

Fayẹmi ẹni to sọ pe igbimọ alasẹ ijọba orilẹede yii ko lee se ipinnu nipa sisan owo osu tuntun naa fun awọn ipinlẹ tun salaye siwaju pe ijọba apapọ ko ro tawọn ijọba ipinlẹ rara lasiko to fi n seleri pe oun yoo san ẹgbẹrun lọna ọgbọn naira gẹgẹ bi owo osu to kere julọ fawọn osisẹ.

Fayẹmi ni "Ijọba ipinlẹ kọọkan lo ni igbimọ alasẹ tiẹ, to jẹ igbimọ to ga julọ lati fẹnuko lori ipinnu sise, awọn ẹgbẹ osisẹ naa si wa lawọn ipinlẹ ti wọn yoo joko dunadura lori owo osu tuntun, nitori naa, ohun ti agbara wa ba ka laa se.

Musa Lawal ti wa kesi Fayẹmi pe ko sọ ọrọ ẹnu rẹ nitori awọn ọrọ kobakungbe to ba sọ lee fa ibinu awọn ẹgbẹ osisẹ.

"Ikọọkan ipinlẹ ni yoo duradura lootọ bi agbara ọrọ aje wọn ba se ka a, sugbọn ohun to ja ju ni pe ẹgbẹrun lọna ọgbọn naira ni yoo jẹ owo osu to kere julọ ti osisẹ kan yoo gba nipinlẹ wọn, amọ bi wọn yoo se wa yọ sira wọn pẹlu awọn lọgalọga osisẹ ku saarin ẹgbẹ osisẹ ati ijọba nipinlẹ kọọkan."

Awọn ijọba ipinlẹ kan n wa ibinu ẹgbẹ osisẹ ni, awa naa si ti setan fun wọn

Sugbọn lero ti akọwe apapọ fun ẹgbẹ osisẹ TUC, Origi Musa Lawal ti wa kesi Fayẹmi pe ko sọ ọrọ ẹnu rẹ nitori awọn ọrọ kobakungbe to ba sọ lee fa ibinu awọn ẹgbẹ osisẹ.

Musa-Lawal ni "Awọn ijọba ipinlẹ ni asoju ninu idunadura naa, ko si lee di akoko yii ki wọn wa sẹ lori ojuse wọn. Wọn kan n wa ibinu ẹgbẹ osisẹ ni, awa naa si ti setan fun wọn."