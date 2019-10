Omi ìṣẹ̀ńbáyé tó ń dà ní Ówù rèé, èyí tó ga jùlọ ní Afirika

Awamaridi ni isẹ Olodumare, to ba se ojo, a se ọda, a se ọkan a mu bi otutu, a se omiran, a mu bi ọyẹ.

Aramọnda isẹ Olodumare miran lo tun kalẹ silu Ówù nijsba ibilẹ Kajọla nipinlẹ Kwara nibiti omi isẹda kan ti n da lati ori oke wa si isalẹ.

Omi naa, to ga ni iwọn mita ọgọfa la gbọ pe o jẹ eyi to ga julọ nilẹ Afirika, ibẹ si ni awsn baba nla to sẹ ilu Owu silẹ tẹdo si lasiko ogun.

Nigba to n ba BBC Yoruba sọrọ, Ọba Solomon Oyewọle AsinbiorinKeji kaanu pe bi o tilẹ jẹ pe ibudo irin ajo afẹ to lagbara ni ibudo naa jẹ, sibẹ ko si ijọba oloselu kankan nipinlẹ naa, to satunse ibudo ọhun.

Ọba Oyewọle fikun pe oju ọna to wọ ibudo naa buru jai lai naani ọpọ ohun alumọsni to sodo si agbegbe Owu ọhun.