Image copyright OTHER

Ina miiran ti ṣẹyọ ni ibudo itaja ti ina ti jo lana, ni ipinlẹ Eko.

Bi ẹ ko ba gbabe, lana ode yii ni ina kan dede ṣeyọ lọja ọhun ti ọpọlọpọ dukia ati ọja si ba ina ọhun lọ.

Gẹgẹ bi ọrọ ti ajọ agbofinro Rapid Response Squad ipinlẹ Eko fi lede loju opo Twitter rẹ, ẹmi ọlọpa kan ba iṣẹlẹ ọhun lọ.

Awọn oṣoju mi koro sọ pe ina tuntun yii ṣeyọ lowuro oni, ni bi aago mẹfa kọja iṣẹju diẹ.

Wọn ni o jọ pe ajọ panapana ko pari iṣẹ wọn lati pa ina naa lana, nitori ina to ṣeyọ lowurọ yii wa lati ile to fẹgbẹkẹgbẹ ile to jona lana ni.

Awọn oṣoju mi koro ọhun ṣalaye pe o ṣeṣe ko jẹ pe ajoku ina to ṣẹyọ lana lo jo wọ ile keji.

Awọn ajọ panapana ti wa ni ojuko iṣẹlẹ ọhun lati dẹkun ina naa, lati le daabo bo awọn ile miran to wa layika.