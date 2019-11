Image copyright OfficialPDPNig

Ile ẹjọ kotẹmilọrun to fi ilu Kaduna ṣe ibujoko ti dajọ pe, Sẹnẹtọ Biodun Olujinmi ti ẹgbẹ oṣelu Peoples Democratic Party (PDP) ni ẹni to wọle idibo sile asofin agba fẹkun idibo guusu Ekiti.

Ohun ti eyi tumọ si ni pe, aga ti yẹ bayi nidi Ṣẹnẹtọ Dayo Adeyeye ti ẹgbẹ All Progressives Congress APC, to jẹ agbẹnusọ ile aṣofin agba ni Abuja.

Saaju ni ajọ eleto idibo Naijiria INEC ti kede, Dayo Adeyeye gẹgẹ bi ẹni to jawe olubori ninu idibo to waye ni agbegbe naa ṣugbọn Olujinmi tako esi ọhun niwaju igbimọ to n gbẹjọ idibo.

Loju opo Twitter ẹgbẹ oṣelu PDP, wọn fi iṣẹ ikinni ku oriire ranṣẹ si Ṣẹnẹtọ Olujimi lori bi ile ẹjọ kotẹmilọrun se kede pe oun lo jawe olubori ibo naa.