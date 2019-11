Image copyright Seyi Makinde

Ipade itagbangba lori aba eto isuna ọdun 2020 ti gberasọ lẹkun idibo guusu Ọyọ.

Afojusun ipade naa ni lati bun awọn olugbe ipinlẹ Ọyọ gbọ nipa aba isuna ọdun 2020, ki wọn si se akojọpọ ero awọn araalu nipa ohun ti wọn n poungbẹ, ti yoo si wọ inu aba naa.

Nigba to n sọrọ nibi ipade ita gbangba akọkọ to waye fẹkun idibo guusu Ọyọ, ni gbọngan nla to wa loọgba iwosan UCH nilu Ibadan, gomina Seyi Makinde salaye pe ọna lati se agbekalẹ eto isuna ti yoo ba aini awọn eeyan ipinlẹ Ọyọ pade lo sokunfa ipade ọhun.

"Lati ọdun mọdun ni ariyanjiyan ti maa n waye lori ọna to dara julọ lati sejọba, se ilana ki ijọba maa gbe ilana afojusun kalẹ faraalu ni, ti yoo si fọ si wẹwẹ fun amusẹ abi ki araalu maa se ojuse nidi agbekalẹ afojusun, to si ni ilana mejeeji lawọn se amulo rẹ."

Bakan naa lo fikun pe oun ko se agbeyẹwo ilana isuna ọdun 2019 lati tabuku ẹnikẹni amọ oun sakiyesi pe ipinlẹ Ọyọ n se kọja agbara rẹ ni, ti wọn ko si samulo ofin bi ọwọ eku ba se mọ lo fi n họri.

Saaju ninu ọrọ rẹ, Kọmisana feto isuna ati aato ọrọ aje, Amofin Adeniyi Farintọ ni ipade itagbangba ọhun lo n fidi rẹ mulẹ pe ijọba alajumọse lo wa nipinlẹ Ọyọ bayii, to si setan lati ko awọn araalu kuro nipo osi bọ si idẹrun.

Farintọ ni irufẹ ipade itagbangba yii ni yoo pese anfaani lati sagbeyẹwo oniruuru ero fun idagbasoke ati ilọsiwaju ipinlẹ Ọyọ.

Ipade ita gbangba fun awọn olugbe ipinlẹ Ọyọ naa ni yoo si waye lẹkun idibo apapọ mẹtẹẹta to wa nipinlẹ naa.