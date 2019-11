Image copyright Getty Images

Ọwọn gogo epo bẹntiro ti gbode kan bayii lawọn awujọ to sun mọ ibode orilẹede Naijiria sawọn orilẹede miiran nitori ibode Naijiria to ṣi wa ni titi pa.

Niṣe lawọn olugbe awọn ilu to wa leti bọda n ke lẹyin ti jala epo kan di ẹgbẹta naira dipo naira marundinlaadọjọ, eleyi waye nitori bi ijọpa apapọ ṣe fi ofin de gbigbe epo lọ si awọn agbegbe ti ko ju ogun kilomita lọ si ibode Naijiria sawọn orilẹede mii.

Awọn ilu to n foju wina ọwọn gogo epo yii wa ni ipinlẹ Ogun, Eko, Adamawa, Katsina ati ipinlẹ Sokoto.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption Wo Bullet, ọmọ ọdun mẹjọ tó fẹ́ lùwẹ̀ wọ Olympics

Ọjọbọ ọsẹ to lọ ni ọga ile iṣẹ aṣọbode, Hameed Ali kede igbesẹ ijọba to fi ofin de gbigbe epo lọ si awọn agbegbe ti ko ju ogun kilomita lọ si ibode Naijiria si awọn orilẹede mii.

Ihunbo, Ilase, ajegunle, Idiroko ati Agosasa nijọba ibilẹ Ipokia lawọn ilu ti ọwọn gogo epo ti gbode kan nipinlẹ Ogun.

Bakan naa la gbọ pe ọwọn gogo epo mu awọn awakọ to lawọn ile epo ni Seme ''border'' nipinlẹ Eko lọjọ Aje.

Ohun ti a gbọ ni pe ile epo meji pere lo n ta epo ninu awọn ile epo to ju meje lọ nibode Seme.

Iwadii tun fihan pe ọpọ ile epo ni ijọba ti ti pa lagbegbe Ipokia nitori ko ju ogun kilomita lọ si orilẹede Benin Republic lẹyin ti ijọba ti ibode Naijiria.

Awọn ọkọ agbepo to le ẹgbẹrun un kan to fẹ gbepo kọja ni ibode Naijiria sawọn orilẹede to wa layika ni a gbọ pe awọn ile iṣẹ aṣọbode ti gbẹsẹ le ti wọn ko si jẹ ki wọn kọja.