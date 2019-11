Image copyright Facebook/Seyi Makinde

Ọrọ n ba moko moro bọ lori idajọ ile ẹjọ kotẹmilọrun to waye lọjọ Aje lori awuyewuye ibo gomina ipinlẹ Oyo.

Iyalẹnu ni idajọ ile ẹjọ kotẹmilọrun ọjọ Aje fun ọpọ eeyan lẹyin tawọn adajọ sọ pe Gomina Seyi Makinde jawe olubori ninu idibo lọna to tọ ṣugbọn ile ẹjọ wọgile idajọ igbimọ to n ri si awuyewuye idibo gomina nipinlẹ naa.

Gbajugbaja agbẹjọro, Jiti Ogunye to ba BBC Yoruba woye pe idajọ ile ẹjọ kotẹmilọrun ku diẹ kaato, ati pe o so ọlọgbọn kọ.

Ogunye ni ''idajọ aabọ ni igbimọ igbẹjọ ile ẹjọ kotẹmilọrun da nitori wọn ti ja irawọ Gomina Makinde lẹyin ti wọn wọgile idajọ ile ẹjọ kotẹmilọrun akọkọ ti wọn si tun sọ pe ki Makinde ṣi maa tẹsiwaju ni ọfiisi rẹ.''

Agbẹjọro Ogunye ṣalaye siwaju sii pe Makinde to jẹ ọmọ ẹgbẹ PDP ati Adebayo Adelabu to jẹ oludije ẹgbẹ oṣelu APC to pe e lẹjọ lo le lọ si ile ẹjọ to ga julọ bayii.

Ọgbẹni Ogunye lati igba ti ọun ti bẹrẹ iṣẹ agbẹjọro, oun ko ri iru idajọ bayii ri, amọ o sọ pe oun yoo ṣe ayẹwo idajọ naa finifini lati mọ ni pato ohun to mu awọn adajọ da iru ẹjọ bẹẹ.

Agbẹjọro Ogunye sọ pe idajọ ara o rọkun ara o rọ adiyẹ ni idajọ yii maa ja si ti ọkan ninu Makinde tabi Adelabu ko ba gbe idajọ yii lọ si ile ẹjọ to ga julọ ni Naijiria.

Ẹwẹ, Gomina Makinde ti sọrọ pe mimi kan ko le mi oun lẹyin ti ileẹjọ ti sọ pe k'oun tẹsiwaju iṣẹ oun gẹgẹ bii gomina ipinlẹ Oyo.