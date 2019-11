Image copyright Faceboo/Babcock University

Fasiti Babcock ti fọwọ oṣi juwe ile fun akẹkọọbinrin to wa ninu fọnran to lu ayelujara pa, nibi ti ọkunrin ati obinrin kan ti ni ibalopọ.

Agbẹnusọ fun ile iwe naa to ba BBC sọrọ ṣalaye pe, oṣu kẹrin ọdun yii awọn mejeeji ni ibalopọ ṣugbọn kii ṣe ninu ọgba ile iwe naa.

Ninu oṣu keji ọdun yii ni ile iwe naa kọkọ le ọkunrin to wa ninu fọnran lọ ile, lẹyin ti wọn fẹsun kan an pe o wu iwa to tapa sofin fasiti naa.

Obinrin to wa ninu fidio yii jẹ akẹkọọ ọlọdun kẹta ni ẹka ẹkọ imọ nipa iṣiro owo, Accountancy, ki wọn to sọ fun un pe ko lọ gbele ẹ.

Fasiti Babcock ni ọmọkunrin to ba ọ́kẹkọbinrin naa lopọ wa ni ile iwosan kan to ti n gba itọju nitori ogun oloro mimu, nibi ti akẹkọọ binrin naa ti lọ ba.

Atẹjade ti fasiti ọhun fi sita tun ṣalaye pe, nigba ti ile iwe naa wa ni isinmi ni akẹkọọbinrin naa lọ ba a nibẹ.