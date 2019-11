Àkọlé àwòrán Gomina Ganduje yan ọba onipo kini mẹrin

Bo ṣe wa ni liki lo wa ni gbanja lọrọ bi ile ẹjọ nilu Kano ṣe wọgile iyansipo awọn ọba ti Gomina Ganduje yan sipo.

Bi a ko ba gbagbe, laipẹ yi ni irufẹ idajọ bẹẹ waye nilu Ibadan, ti ile ẹjọ gba awọn ọba ti Gomina ana nipinlẹ Ọyọ, Abiola Ajimobi yan sipo nilu Ibadan.

Nilu Kano, igbimọ lọbalọba ipinlẹ naa lo yan awọn ọba mẹrin tuntun yii sipo.

Adajọ Usman Na'abba to lewaju awọn adajọ to gbe idajọ naa kalẹ, fidi ọrọ mulẹ pe wọn ko tẹle iyana to tọ pẹlu iyansipo awọn ọba naa.

Losu Karun ọdun 2019 ni Gomina Abdullahi Ganduje ipinlẹ Kano buwọlu abadofin kan, to faaye gba iyansipo awọn ọba onipo kinni fawọn agbegbe mẹrin nilu ọhun.

Awọn agbegbe naa ni Rano, Gaya, Karaya ati Bichiin

Igbesẹ yii ti Gomina Ganduje gbe, lawọn eeyan kan woye o wa lati fi ge iyẹ Emir Sanusi Lamido, to si mu ariwisi ọtọọtọ wa nigba naa.

Yatọ si iyansipo awọn Ọba tuntun wọnyii, Gomina Ganduje buwọlu iwe to ni ki Emir Sanusi Lamido fi ipo rẹ silẹ, lẹyin ti igbimọ lọbalọba ṣe iwaadi lori ẹsun ajẹbanu ti wọn fi kan-an.

Iyansipo awọn Ọba yii ko dun mọ awọn afọbajẹ ninu, ti wọn si gba agbẹjọro lati tako iyansipo awọn ọba wọn yii nile ẹjọ.

Abalọ ababọ nile ẹjọ, lo pada wa ja si idajọ to waye to wọgile iyansipo awọn ọba naa.

Awọn Ọba tuntun ti ile ẹjọ paṣẹ pe ki wọn wọgile iyansipo wọn ni Emir Aminu Ado Bayero to jẹ Emir agbegbe Bichi, Ibrahim Abubakar to jẹ Emir agbegbe Karaye; Tafida Abubakar Ila tii se Emir agbegbe Rano ati Ibrahim Abdulkadir to jẹ Emir agbegbe Gaya.

Ile ẹjọ ni ile aṣofin tapa si ofin yiyan ọba nipinlẹ Kano eyi to lodi sofin.