Awọn osisẹ eleto ilera ti ni awọn ni abẹrẹ ajẹsara to le tọju awọn ọmọde kaakiri Naijiria, amọ awọn obi miran si n kọ fun ọmọ wọn lati gba ajẹsara.

Eyi ni iriri Arakunrin Adamu Misa lati ipinlẹ Yola, ni ẹkun Ariwa orilẹ-ede Naijiria.

Misa sọ nipa bii oun se tako lilo abẹrẹ ajẹsara fun gbogbo ọmọ ti oun bi, ko to di pe ọmọ oun kẹta wa ni aarun polio, ti o si rọ apa ati ẹsẹ rẹ.

Ọmọ rẹ, ọdun mẹjọ lo sun lai si nkan to se e , ki o to wa dii wi pe ko le e gbe apa gbe ẹsẹ ati apa rẹ, ki o to di wi pe wọn gbe e lọ si ile iwosan.

Adamu ti wa di eni to n gba awon eniyan ni iyanju lati ma a gba abere ajesara ni igbakugba fun awon omo won lati dena aarun to le gba emi won.

Ki o to di asiko yii, awọn ara agbeegbe naa gbagbọ pe ti awọn ba gba abẹrẹ ajẹsara fun ọmọ wọn, awọn oyinbo naa n gba nkankan ninu ẹjẹ ati egungun awọn ọmọ wọn.

Ajọ ilera ni agbaye, WHO ni orilẹede Naijiria ko i tii lugbadi aisan polio lati ọdun mẹta sẹyin, ti o si seese ki wọn sọ wi pe Naijiria ko le e gburọ aisan polio mọ ti ko ba si iru aisan naa mọ titi di ọdun 2020.

Amọ ajọ naa n woye wi pe pẹlu ikọlu Boko Haram ni awọn agbeegbe ẹkun Ariwa Naijiria, eleyii ti o le fa ki o ma si imọtoto ni agbeegbe naa,o seese ki aisan naa pada.

Ajọ WHO naa wa rọ awọn obi lati ma a fun awọn ọmọ wọn ni abẹrẹ ajẹsara ti o ba yẹ nigba kugba, ki o ba le dena aarun ati iku ọmọde lorilẹede Naijiria.