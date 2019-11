Image copyright Facebook/Sabi Abdullahi

Sẹnẹtọ to ṣagbatẹru aba to maa ṣe amujuto ọrọ ikorira eyi to wa niwaju ile igbimọ aṣofin agba l'Abuja, Sabi Abdullahi, sọ pe ile ṣetan lati yọ aba ijiya iku kuro ninu aba ti wọn gbe kalẹ ọhun.

Sẹnẹtọ Abdullahi ni ile yoo ṣiṣẹ lori aba naa lati rii wi pe o jọ ohun tawọn ọmọ Naijiria n fẹ gan an.

Abdullahi sọ pe ọrọ ti awọn to tako aba naa atawọn to fara mọ ọ sọ yoo wulo lati ṣe ofin gidi ti yoo dẹkun ọrọ ikorira lorilẹede Naijiria.

Abala kẹrin aba naa lo sọ pe ẹnikẹni to ba jẹbi ẹsun ikorira yoo lọ sẹwọn gbere, bakan naa iru ẹni bẹẹ tun le gba idajọ iku ti ọrọ ikorira to ba sọ ṣokunfa iku ẹlomiran.

Awọn ajafẹtọ ati ọpọ eeyan ni wọn ti tako aba ọhun, wọn ni ọna lati maa dunkoko mọ awọn eeyan ni, eleyi to lodi si ẹtọ lati maa sọrọ tawọn ọmọ Naijiria ni.

Ṣugbọn Sẹnẹtọ Abudulahi ni ọrọ ikorira ti ṣokunfa iku fun ọpọ eeyan, o ni ohun lo n fa irẹwẹsi ọkan fun ọpọ to si tun ti mu ọpọ gbẹmi ara wọn.

Sẹnẹtọ Abudulahi ṣalaye pe gẹgẹ bi akọsilẹ ajọ iṣọkan agbaye, orilẹede Naijiria ni awọn eeyan to ni irẹwẹsi ọkan ti pọ ju lọ nilẹ Afirika, bakan naa ni akọsilẹ ọhun to fihan pe Naijiria ni iṣẹlẹ ipara ẹni ti pọju ṣikarun un lagbaye.

O ṣalaye siwaju sii pe ohun ti aba yii wa fun naa ni lati dena ifẹmi ṣofo awọn Naijiria lori ọrọ ikorira tawọn kan sọ eleyii to da rogbodiyan silẹ.