'Buns ni ọmọ mi jẹ tán ní ṣọ́ọ̀ṣì, ló bá di àwátì'

Ọjọ́ kẹ́wàá oṣù ìkọ́kànlá ló ṣẹlẹ̀. Iṣẹlẹ aburu ti ko ye ni yii waye ni ilu akure ni ipinlẹ Ondo.

Modupe Kolawole to jẹ iya ọmọkunrin ọdun kan toun funra rẹ din ni ẹni ọgbọn ọdun figbe ta pe ki ijọba gba oun tori ko lẹni kankan.

O ṣalaye pe inu oṣù kẹfa lawọn ṣẹṣẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ sí ìjọ́ tí iṣẹlẹ laabi yii ti waye.

Gbogbo bi ko ṣe ki n fẹ fi ọmọ rẹ silẹ, bi awọn ẹṣọ ijọ ṣe ni o yẹ ki o maa gbe ọmọ rẹ lọ si yara ti wọn n ko awọn ọmọ wẹwẹ si to fi mọ bo ṣe pada gbe ọmọ naa lọ ti o si wa di ohun to n kọ ni lẹnu lati sọ bi ọmọ ọdun kan ti ko tii le rin tabi sọrọ ṣe poora laarin awọn ọmọ to pọ ti wọn fẹrẹ to igba lọwọ awọn olukọ ọmọde ijọ to n kọ wọn di kayeefi!

Owó ìfẹ̀yìntì àwọn Gómìnà ní ìpínlẹ̀ Zamfara dì àlọrámirámi

Ṣé ẹ mọ̀ pé Ẹ̀wà Sóyà, Ẹja Puffer, àti ewébẹ̀ yìí lè ṣekú pa'ni kíákíá?

"Ìdájọ́ Dikko bófin mu, kò sẹ́ni tí kò lè bẹ̀bẹ̀ láti dá owó tó jí padà"

'Kìí ṣe gbogbo ohun tí dókìtà ni kí n má jẹ torí àìsàn jẹjẹrẹ ni mo tẹ̀lé'