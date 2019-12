Ọ̀pọ̀ ìgbà ni ọkùnrin máa ń gbá wa nítorí pé a jẹ́ Àkàndá- Fola

Oriṣii ọna ni Akanda ṣe wa ni ayé ẹda- Folajogun

Awọn akanda ẹda ni ipinlẹ Ondo sọrọ ni kikun lori àwọn nkan ti oju wọn n ri lọkunrin lobinrin lawujọ.

Folajogun Akinlami to jẹ ajafẹtọọ akanda to tun n dari ajọ Differently Able Foundation to jẹ ajọ to n tọju awọn ewe ti wọn jẹ akanda ẹ da naa sọrọ lori ipenija wọn fun BBC.

Fagorola Ayodele to jẹ alaga fawọn aafin ni ipinlẹ Ondo naa mẹnuba idẹyẹsi ti aafin n koju kaakiri Naijiria.

Ariṣe Fọlaṣade to n ṣoju ijọba Ondo fawọn akanda ẹda naa sọrọ lori ọna abayọ si iṣoro awọn akanda ni Naijiria.

Abajade ifẹsẹmulẹ fawọn ofin to n gbeja akanda ẹda lo yẹ ki ijọba gbajumọ bẹrẹ lati ibilẹ si ijọba ipinlẹ titi de ori ijọba apapọ.

Gbogbo wọn gbagbọ pe eyi yoo jẹ ki aye tubọ rọrun sii fawọn akanda ẹda.