Ileeṣẹ ọgba ẹwọn lorilẹede Naijiria ti ni awọn ko tii kede oruks awọn ẹlẹwọn to kagbako iku ojiji

Awọn alaṣẹ Ọgba ẹwọn nipinlẹ Eko lo fi ọrs yii to BBC News Yoruba nilu Eko.

Ni ọjọ aje ni iroyin lu sita nipa iku awsn ẹlẹwọn marun kan lọgba ẹwọn to wa ni Ikoyi nilu Eko lẹyin ti waya ina ja lu wọn lori ibusun eleyi to ran awọn meje miran lọ si ileewosan.

Awọn alaṣẹ ileeṣẹ ọgba ẹwọn naa ni ohun ti awọn alaṣẹ ọgba ẹwọn lorilẹede Naijiria n ṣe lori ọrs naa bayii ni lati kọkọ fi ọrọ naa to awọn mọlẹbi awọn to ku naa lọwọ.

Minisita fun ọrọ abẹle, Rauf Arẹgbẹṣọla to wa lara awọn oṣiṣẹ ijọba to kọkọ de Ọghba ẹwọn naa lọjọ aje pẹlu ko ṣai fi da awọn eeyan loju pe gbogbo eto to yẹ lati ri pe wọn tan ina wa idi ohun to fa iṣẹlẹ buruku naa ni wọn yoo ṣe. Bakan naa lo ni wọn yoo gbe igbims iwaadi kan kalẹ lati rii pe ilana ofin gbogbo to yẹ waye lori iṣẹlẹ naa.

Ninu ọrọ tirẹ, Ọga agba patapata fun ileeṣẹ ọgba ẹwọn lorilẹede Naijiria, Ja'afaru Ahmed ni ara ohun to n ba ileeṣẹ ọgba ẹwọn finra naa ni apọju awọn ẹlẹwọn lọgba ẹwọn lorilẹede Naijiria.

Fun apẹrẹ, o ni ẹgbẹrin ẹlẹwọn ni wọn kọ ọgba ẹwọn naa fun lọdun 1955 ti wọn kọ, ṣugbọn lọwọ yii o le ni ẹgbẹrun mẹta awọn eeyan to wa ninu rẹ. Ati pe ninu ẹgbẹrun mẹta o le naa, o le ni ẹgbẹrun meji nibẹ to jẹ pe wọn n reti idajọ ni.

Pẹlu bi ọrs ti ri yii, ko tii si ẹni lee sọ boya awọn ẹlẹwọn to ti gba idajọ lawọn marun to ku naa abi awọn to n reti igbejọ ati idajs ile ẹjọ wa lara wọn.