Babatunde Fowler ati igbakeji aarẹ Osinabjo jẹ lọ sile iwe ni lọdun diẹ sẹyin ko to gba ipo alaga ajọ FIRS.

Logunjọ, oṣu kẹjọ, ọdun 2015 ni ijọba Buhari ti yan Babatunde Fowler sipo adari ajọ FIRS to n risi ọrọ owo ori ni Naijiria.

Ọjọ kẹsan an, oṣu kejila, ọdun 2015 ni ile igbimọ aṣojuṣofin fọwọ si yiyan Fowler sipo.

Lọjọ Aiku yii ni saa ọdun mẹrin ti ijọba yan Fowler sipo pari ni eyi ti ileeṣẹ aarẹ Buhari ko tii sọ nkanakn nipa iyansipo rẹ lẹẹkan sii tabi ko yan ẹlomii.

Igbesẹ wo ló rọ̀ mọ́ yíyan adarí FIRS ní Nàìjíríà?

Ajọ FIRS labẹ ofin Naijiria ni awọn gbendeke to rọ mọ yiyan ẹnikẹni lati tukọ ajọ FIRS ni Naijiria.

Ofin to da ajọ FIRS silẹ faaye gba pe ki aarẹ to ba n tukọ Naijiria yan ẹni to wuu sipo naa.

Aarẹ gbọdọ fi orukọ ẹni naa ranṣẹ sile igbimọ aṣofin ki wọn le buwọlu iyansipo iru ẹni bẹẹ.

Ọdun mẹrin ni saa kọọkan fun ẹnikẹni ti a ba yan sipo alaga naa.

Ẹẹmeji pere to jẹ ọdun mẹjọ lapapọ ni ẹnikẹni le di ipo alaga ajọ FIRS mu.

Tọkunrin tobinrin lo le di ipo naa mu ti ile igbimọ ba ti fọwọ si iyansipo naa.

O ṣeeṣe ko jẹ pe Adari eto gbogbo ti wọn fun ni ipo Coordinating Director nile iṣẹ FIRS ni o maa dipo mu bi Fowler ṣe ti pari saa rẹ yii ti aarẹ Buhari ko si kede tabi forukọ Fowler ranṣẹ fun sa keji.